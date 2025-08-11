La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) iniciará los trámites ante la UEFA para solicitar a la FIFA la autorización necesaria para que el partido Villarreal vs. FC Barcelona, correspondiente a la jornada 17 de la Liga española, se juegue en el estadio Hard Rock de Miami, Estados Unidos.

El Villarreal vs. FC Barcelona en Miami

La solicitud fue presentada por ambos clubes y recibió luz verde por parte de la Junta Directiva de la RFEF, que se reunió este lunes 11 de agosto del 2025 de forma telemática.

Esta decisión marca un nuevo intento por llevar un partido oficial de LaLiga fuera de España, algo que ya generó una fuerte polémica en el pasado.

Oposición dentro de la RFEF y reacciones del sindicato

El traslado no ha sido respaldado por todos los miembros de la RFEF. David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y vicepresidente de la Federación, votó en contra. También se opuso Miguel Ángel Nadal, exfutbolista y miembro de la junta, quien cuestionó que otros clubes no hayan sido informados.

La AFE denunció que la decisión se tomó sin consultar previamente a los futbolistas, lo cual consideran una falta grave de diálogo.

Un antecedente conflictivo

Esta no es la primera vez que se intenta llevar LaLiga a EE.UU. En 2018, el partido Girona vs. Barcelona también se propuso para Miami, pero fue bloqueado por la RFEF y acabó en los tribunales.

El litigio concluyó en 2024 con una sentencia del Tribunal Supremo de España, que dio la razón a la Federación.

Desde entonces, la FIFA ha actualizado su reglamento, contemplando nuevos criterios para autorizar partidos fuera del territorio nacional, como la seguridad, la integridad de la competición y la equidad entre clubes.

Ahora, con un nuevo marco regulatorio, LaLiga y la RFEF reactivan un debate que podría cambiar el futuro del fútbol español.