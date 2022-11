Messiverso, juntan diferentes versiones de Messi para comercial

La marca que representa Lionel Messi realizó un comercial donde se ve al argentino conviviendo con otras versiones mundialistas. Esto se da dentro del marco del Mundial Qatar 2022.

Para ser más exactos en el video aparecen cinco versiones de Lionel Messi, cada una representa su etapa por cada Mundial que disputó.



Aparece un Messi con la camiseta 19 en honor al Mundial Alemania 2006,también tenemos al Messi que usó por primera vez el ‘10’ en una justa mundialista, la cual fue Sudáfrica 2010.



Así mismo, aparece el ‘Lio’ de Brasil 2014, que se quedó a puertas de ganar la Copa del Mundo. También está su versión de Rusia 2018 y finalmente asoma el Lionel Messi actual que jugará el Mundial Qatar 2022.



Durante el comercial las cinco versiones de futbolista juegan un rondo entre sí, con la canción Live is Life de fondo, que es muy recordada por el mundo del fútbol por el histórico calentamiento que realizó Diego Armando Maradona en 1989 con el Napoli, con la canción de fondo igualmente.

what is better than one Leo Messi? ✋x Leo Messi



In our family, impossible is what we do. #ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/H2X4ckOPi3