Maxi Rolón, exjugador de Fuerza Amarilla, fallece en Argentina

Maximiliano Rolón, de 27 años, falleció este sábado 14 de mayo de 2022 en un siniestro de tránsito en su país de origen.

Según informa el Diario Olé de Argentina, el siniestro, bajo investigación, fue en la ruta nacional 33, a la altura de Pujato, cuando se dirigía a Rosario, y también le costó la vida a uno de los hermanos de Maxi, Leonardo.



Ambos perdieron la vida cuando el Fiat Punto en el que viajaban chocó contra un árbol, tras salir de la banquina, según informó el diario La Capital de Rosario.



“Consternados por la muerte de Maxi Rolón (1995), jugador del fútbol base del FC Barcelona entre 2010 y 2016. Expresamos nuestro más sentido pésame y todo el apoyo a su familia. Descanse en paz”, escribió el cuadro culé en sus redes sociales.

🖤 We are dismayed by the death of Maxi Rolón (1995), a FC Barcelona youth football player from 2010 to 2016. We express our deepest condolences and send full support to his family. Rest in peace. pic.twitter.com/8G9Gh016Y4