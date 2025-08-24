El fútbol de Ecuador está de luto luego de confirmarse el fallecimiento de Marcos Olmedo, jugador que pertenecía a Mushuc Runa. La causa del deceso fue un siniestro de tránsito suscitado cerca de Quinindé, provincia de Esmeraldas.

La muerte de Marcos Olmedo se conoció durante las primeras horas de este domingo 24 de agosto de 2025. Inmediatamente, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para sus familiares y seres queridos.

¿Quién era Marcos Olmedo?

Marcos David Olmedo Garrido nació el 1 de junio de 1999 en Guayaquil. Se formó en las categorías juveniles de Norte América y también pasó por el desaparecido Deportivo Azogues.

Su debut profesional se produjo en Aucas en 2019. Ahí se mantuvo hasta 2021. Ese mismo año defendió la camiseta de América de Quito. En el 2022 pasó a Macará, donde ganó espacio como un destacado mediocampista.

Su excelente momento en Ambato hizo que Liga de Quito lo incorpore a su plantel en 2023, pero solo pudo jugar tres juegos bajo la dirección técnica de Luis Zubeldía, antes de regresar a Macará.

En el 2024 y hasta el primer semestre de 2025 defendió la camiseta de El Nacional. Para la segunda mitad del año fue contratado por Mushuc Runa, cuadro con el que se encontraba en plena pelea por escaparle al último lugar de la tabla de posiciones del campeonato nacional.

Su último partido fue ante Técnico Universitario en la fecha 22 del campeonato nacional. Fue el domingo 27 de julio en la derrota de Mushuc Runa 0-1 en el Estadio Olímpico de Riobamba.

El argentino Fabián Frías lo ubicó en la mitad de la cancha junto a Luis Arce, Cristian Penilla, Joaquín Vergés y Carlos Orejuela. Luego fue al banco de suplentes ante Liga de Quito, Libertad, Aucas y Macará, estos tres últimos con Paúl Vélez como su entrenador.

El día previo a su fallecimiento estuvo en la convocatoria del ‘Ponchito’ para medirse a Macará en el Bellavista. Se mantuvo los 90 minutos en la banca de suplentes y vio desde ahí la derrota 2-1.

Trasnfermarkt detalla que en su carrera acumuló 95 partidos. Anotó un gol con El Nacional al Deportivo Cuenca en el Alejandro Serrano en la quinta fecha de la segunda etapa del campeonato nacional.

Dio dos asistencias, recibió 20 tarjetas amarillas, fue expulsado una vez por roja directa y en cancha acumuló 6 033 minutos.

En el 2024 fue parte del plantel del ‘Nacho’ que ganó el título de la Copa Ecuador ante Independiente del Valle con el recordado gol de Gabriel Cortez en el Rodrigo Paz.

Equipos como IDV, El Nacional, Aucas y Barcelona SC publicaron rápidamente en sus redes sociales notas de pesar.

