En pleno declive de El Nacional tras su descenso administrativo, el equipo se quedó sin su máximo líder. Marco Pazos, presidente de los puros criollos, renunció a su cargo como presidente del los puros criollos y un nuevo nombre asumirá.

Más noticias:

La renuncia de Marco Pazos a la presidencia de El Nacional

La noche del 16 de diciembre del 2025, El Nacional anunció las novedades y modificaciones en la cúpula dirigencial del equipo. La institución señaló que aceptó la salida de Pazos de la presidencia y que no fue el único en marcharse.

“El Directorio del Club Deportivo El Nacional informa que, en sesión de Directorio debidamente convocada y realizada el día de hoy, se ha aceptado la renuncia del Ingeniero Marco Vinicio Pazos, quien se desempeñaba como Presidente del Club“, se expuso.

El ‘Rojo’ también expuso que, junto a la dimisión de Pazos, recibió la de Pablo Erazo y también dio luz verde para esta. Erazo se desempeñaba como Primer Vocal Principal del club dentro de la dirigencia del ahora expresidente.

¿Quién reemplazará a Marco Pazos en El Nacional?

La escuadra criolla manifestó que también tomó una decisión en cuanto a quién será el reemplazante de Pazos en El Nacional. En el mismo documento, el plantel expresó que uno de los miembros que ingresaron a la dirigencia junto al exdirectivo tomaría las riendas.

“El Directorio ha resulto designar al General Ricardo Cajas Matute como Presidente del Club Deportivo El Nacional, con el objetivo de garantizar la continuidad de la gestión institucional y deportivo, velando por los intereses del club“, se dijo.

Con su renuncia, Marco Pazos quedó fuera del ‘Bi-Tri’ después de un año y nueve meses tras hacerse cargo de este. Dentro de su gestión, este logró un título de Copa Ecuador en 2024; en el 2025, sin embargo, la situación económica sobrepasó al club, con él a cargo, y descendió hacia la Serie B.

El Nacional sufrió descenso administrativo y será investigado por la Fiscalía

El descenso administrativo de El Nacional se produjo después de que el club hubiese llegado a tres sanciones por no saldar valores adeudados. Aunque intentó apelar a una de ellas para que no se cumpla el máximo, no lo logró y se ratificó que jugará en la Serie B en 2026.

A raíz de la apelación que presentaron los criollos en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), también se derivó una investigación. El ente rector del fútbol ecuatoriano envió la documentación y archivos, que el equipo presentó en su intento de mantener la permanencia, a la Fiscalía.

La institución señaló en su dictamen final que aquella decisión se dio luego de que la autenticidad de los papeles de los puros criollos fuese controvertida. La FEF sostuvo que solicitó una respuesta a una entidad bancaria para determinar si ciertos certificados de pago de El Nacional eran genuinos y esta negó haberlos emitido.

Información adicional: El ‘Bi-Tri’