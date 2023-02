Manchester United eliminó al FC Barcelona de la UEFA Europa League

Manchester United eliminó al Barcelona de la Europa League. Foto: EFE

Andrés Ávila

Manchester United venció 2-1 al FC Barcelona este jueves 23 de febrero de 2023, en el Old Trafford y lo eliminó de la UEFA Europa League, con un global fue de 4-3.

Los goleadores del compromiso fueron Fred y Antony para el Manchester United, mientras que, para el FC Barcelona, anotó Robert Lewandowski.



El conjunto inglés clasificó a los octavos de final. Su rival se conocerá este viernes 24 de febrero, cuando se realice el sorteo en Suiza a las 07:00 (hora Ecuador).

Robert Lewandowski ilusionó a FC Barcelona

Xavi Hernández, DT de FC Barcelona, tuvo que idearse un once para este partido, ya que no pudo contar con dos de sus figuras, Gavi (acumulación de tarjetas) y Pedri (lesión).



Pese a las dos bajas sensibles en la zona medular, el FC Barcelona no hizo notar esto durante los primeros 45 minutos.



El conjunto culé fue superior al Manchester United, que lucía incomodó en el campo y por ende la primera anotación no tardó en llegar.



A los 16 minutos, Bruno Fernandes cometió una falta a Alejandro Balde, que Clément Turpin pitó penal. En la repetición de la jugada parecía que el jugador culé exageraba, sin embargo, la decisión del colegiado no cambió.



Robert Lewandowski fue el encargado de la pena máxima. El polaco eligió el poste izquierdo de David de Gea, que casi para el lanzamiento, pero este terminó ingresando en las redes.

Cerca del tramo final del primer tiempo, el FC Barcelona tuvo la oportunidad de sentenciar el partido tras un error del arquero De Gea en salida, pero Casemiro se vistió de salvador y en dos ocasiones, desde el suelo, evitó que Sergi Roberto y Franck Kessié anotaran.

Los brasileños del United saltaron al rescate

Para la segunda mitad, Erik Ten Hag realizó un cambio. Salió su compatriota Wout Weghorst e ingresó Antony, que minutos más tarde llenaría de alegría a Old Trafford.



El Manchester United igualó el marcador, con un gol de vestidor. Fred marcó a los 47 minutos, con un potente disparo, que no pudo atajar Marc-André Ter Stegen.

Tras la anotación, se notó otra actitud del Manchester United en el ‘Teatro de los Sueños’. El conjunto inglés pasó a dominar el partido y creó ocasiones de gol constantes.

Con el pasar de los minutos parecía que el Manchester United estaba cerca de la remontada. Sin embargo, las ocasiones que generaban no ingresaban en el arco.

Esto terminó a los 73 minutos cuando Antony anotó el gol de la victoria. El brasileño recibió el esférico tras una serie de rebotes en el área, se perfiló con su izquierda y con un remate colocado la mandó a guardar en las redes.

En los úlltimos minutos del partido, Robert Lewandowski tuvo en sus pies el gol del empate, sin embargo, el francés Varane sacó el esférico en la línea.

Por segundo año consecutivo el FC Barcelona es eliminado de la Uefa Europa League.

