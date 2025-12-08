Macará derrota a Emelec y está a un paso de la Copa Sudamericana

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Macará consiguió imponerse como visitante ante Emelec y se mantuvo como líder de la segunda liguilla del campeonato ecuatoriano. Gracias al triunfo de 0-2, los guaytambos consiguieron llegar a los 59 puntos y son favoritos para clasificarse a la Copa Sudamericana.

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Macará y Emelec llegaron en pugna por clasificarse a la Copa Sudamericana

El compromiso entre Macará y Emelec fue el último de la fecha 8 del hexagonal para ingresar a la Copa Sudamericana y el de cierre de la jornada. Antes, Aucas había caído con El Nacional y Deportivo Cuenca había igualado con Delfín dentro de la misma liguilla.

Ya con los partidos de sus rivales definidos, el conjunto celeste llegó al compromiso con 56 unidades, puntero y con sus últimos cuatro partidos al hilo ganados. Los orientales le seguían con 55 y los morlacos con 53.

Aunque en la cuarta posición, los eléctricos no estaban fuera de la pelea y su margen con los ambateños era de cuatro puntos. De tal manera, una victoria los dejaría a solo un punto y con la llave de clasificación aún más abierta.

El Nacional y Delfín, quinto y sexto, ya no contaban con posibilidades de ingresar al torneo internacional.

El triunfo de Macará sobre Emelec en el campeonato nacional

Macará abrió su triunfo ante los eléctricos en el cierre de una primera mitad en la que la ventaja no fue el único elemento superlativo. A los 41 minutos de juego, Facundo Castelli -delantero del ‘Bombillo’- se fue expulsado.

Instantes después de la tarjeta roja cayó el primer tanto de Macará. Federico Paz consiguió penetrar por las espaldas de los defensores y pescar una pelota de un envío llovido de Pablo González. Tras ello, una lluvia de botellas cayó en el George Capwell desde los graderíos.

En la segunda mitad, Jean Pol Morales puso el tanto definitivo para el conjunto de Ambato. Gracias a un contragolpe, Morales quedó frente al pórtico de Emelec. Pedro Ortiz salió a recortar, el panameño lo eludió y sacó el remate. Sergio Quintero salvó en la línea, pero en el segundo balón, el delantero celeste volvió a dejar desparramado Ortiz y firmó el 2-0.

Macará puede asegurar la Sudamericana con una fecha de anticipación

Con el triunfo y los 59 puntos acumulados, Macará sacó cuatro de ventaja a Aucas, su inmediato perseguidor. Con ello, el cuadro celeste tiene la chance de sellar su boleto a la Copa Sudamericana en la novena fecha de su liguilla, pues quedan seis puntos en disputa.

A pesar de que Emelec se mantiene en la cuarta posición con 52 unidades, las ilusiones por Sudamericana no desaparecen. Si Liga de Quito gana la Copa Ecuador ante Universidad Católica, un cupo más para el torneo se abrirá a nivel liguero; si lo hace la ‘Chatoleí’, aquello también ocurrirá, siempre y cuando -a la par- se ubique desde la cuarta posición hacia abajo en su hexagonal liguero.

Información adicional: El ‘Bombillo’