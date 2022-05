Luis Zubeldía: ‘El VAR ayuda a que exista menos trampa y más tiempo efectivo de juego’

El estratega de Liga es partidario de encontrar el éxito partido a partido. Se inclina más a los conceptos de los entrenadores alemanes como Jürgen Klopp y Thomas Tuchel. Foto: Cortesía: Liga de Quito

Paulo Álvarez y Tito Rosales

Anda entusiasmado por alcanzar éxitos con Liga de Quito. Es su segundo periodo en el club. Tiene 41 años, pero lleva más de 500 partidos dirigiendo equipos profesionales.

Está más maduro. Dice que ha mejorado su carácter, pero es el mismo entrenador que le gustan que sus equipos sean equilibrados y ofensivos.

Usted dijo que a Liga le faltaba un 10, ¿es así?

Soy de los que piensa que cada seis meses hay que darle un ajuste, como un mantenimiento; mejorar el equipo porque se van cayendo los jugadores, en el sentido que pueden perder confianza o lesionarse y siempre necesitamos hacer ajustes. Me cuesta hoy hablar de posiciones. Días atrás dije que Liga no tiene esos jugadores con esas características, alguien que juegue por adentro. Podría ser una posición que busquemos; sin embargo, no significa que estemos desesperados por encontrarla.

¿Se puede ganar la etapa?

Está difícil. Todo se puede en el fútbol. Han pasado cosas milagrosas y debemos apuntar a ganar los próximos partidos.

¿Y también esperar un traspié de los que van adelante?

Es así. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y tratar que el público se vaya contento luego del partido. Queremos que la gente se vaya a cenar tranquila.

¿En qué ha cambiado el Zubeldía de ahora en relación con el anterior?

Primero cambié el pelo (sonríe…). Todos vamos madurando. Uno va afianzando algunos conceptos, quizás se vuelve más conservador en algunas cosas. Lo que creo es que todos vamos cambiando. No es lo mismo manejar un vehículo a los 20 años, que a los 30 o a los 60. Todavía somos jóvenes y ya tenemos más de 520 partidos oficiales. Y eso me gusta y siento que la experiencia es un respaldo.

¿Ese Zubeldía explosivo que salía a reclamar por todo ya no existe?

Existe, pero tratamos que no sea tan cotidiano. Esto es un juego en donde a uno le gusta ganar. Pero quiero aclarar que a mí no me asusta cometer algún error, porque soy un ser humano.

¿Es partidario de la incorporación del VAR en forma permanente en Liga?

A mí me encanta el VAR. Conozco la problemática y que se necesita de seis a ocho personas, personas preparadas, instruidas para cada partido, pero me parece extraordinario. El fútbol ha tenido distintas evoluciones a través del fuera de juego o de las limitaciones de darle al balón al arquero, han originado que sea más dinámico. Y el VAR le va a dar un condimento que evolucione el juego, que haya menos trampa, injusticia… y con más tiempo efectivo. El VAR sí ayuda a que el fútbol sea mejor, porque hoy se ven menos protestas. Por ejemplo: en un ‘offside’ con VAR, ya no existen protestas.

¿Es una obligación ganar la segunda etapa?

Acá hay cuatro o cinco equipos que siempre están obligados a ganar una etapa y un título. Hay equipos que pueden dar lucha, pero nosotros tenemos que convencer a los jugadores de ir partido a partido. No hay que

quedarse en el éxito por un triunfo ni tampoco sentirse que no sirven por una derrota.

¿Liga en la Copa Sudamericana tiene nivel para alcanzar instancias superiores?

Es necesario demostrarlo. El grupo ha dado un buen paso y estamos vivos. Ahora hay que ir con todo a los dos partidos que tenemos en el grupo. Hoy -como consecuencia de que el grupo

ha demostrado tener personalidad, juego, que pelea- estamos más vivos que nunca.

¿A quién tendría de aliado, a Carlo Ancelotti, a Jürgen Klopp, a Guardiola o a Bielsa?

Uno va tratando de agarrar ideas de todos. Lo más importante es que uno tenga el perfil, que crea en uno, que tenga sus valores, después uno se va informando, llenando de concepto y tratar de redondear su perfil de entrenador. Pero siempre digo que la escuela alemana tiene el punto medio de ser vertical y la tenencia de balón. Yo lo que quiero del equipo es ser algo vertical, con cuidado del balón. Esto último es lo que me identifica, pero reconozco que soy pragmático.

¿Pueden arribar más juveniles dentro de las posiciones que usted necesita?

Estamos contentos de tener jóvenes en el plantel. Vamos a tratar de darle lugar a ese grupo, pero no abusar de ellos, porque considero que cuando se tiene muchos jóvenes ya no se va a convertir en un plantel profesional sino en una Sub 19 o Sub 20. Y eso no está bien, porque ellos necesitan otro tipo de atención y metodología. Nuestro cuerpo técnico les ha dado oportunidades a los jóvenes, creemos que es el futuro del club y también en el presente nos pueden dar una mano, como está pasando con Nixon Angulo, en este momento.

Hoja de vida

Su origen. Nació el 13 de enero de 1981, en Santa Rosa (Argentina).

Su trayectoria. Su carrera de futbolista la empezó en 1998 y se retiró en 2004 debido a una lesión.

Entrenador. Desde 2008, en Lanús. Pasó por al Barcelona SC, Racing, Santos Laguna (México), Dep. Alavés (España), DIM de Medellín (Colombia) y Cerro Porteño (Paraguay).