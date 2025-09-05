Luis Suárez vuelve a estar en el centro de la polémica. El atacante del Inter Miami recibió una suspensión de seis partidos en la Leagues Cup después de escupir a un integrante del cuerpo técnico del Seattle Sounders, justo al finalizar la final del torneo, disputada el pasado domingo 31 de agosto y que terminó con victoria 3-0 para el club de Seattle.

La organización de la Leagues Cup confirmó la sanción este viernes 5 de septiembre, además de una multa económica. El castigo se cumplirá en la próxima edición del certamen.

Inter Miami recibió varias sanciones

El episodio no solo involucró a Suárez.

Su compañero Sergio Busquets también fue castigado con dos partidos por “conducta violenta”, mientras que el argentino Tomás Avilés recibió tres jornadas de suspensión bajo el mismo argumento.

Todos ellos deberán pagar, además, multas impuestas por la organización.

El arrepentimiento de Luis Suárez

El uruguayo reconoció su error y ofreció disculpas públicas a través de un comunicado difundido el jueves 4 de septiembre.

“No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así. Apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber ocurrido, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente”.

❌😳 Luis Suarez grabbed Obed Vargas from the neck after the final whistle in the Leagues Cup.



Then Sergio Busquets appeared to PUNCH the 20-year-old Mexican in the face. 🇺🇾🇪🇸



pic.twitter.com/bPaT8gVHYM — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 1, 2025

El comunicado de Inter Miami

El Inter Miami también se pronunció sobre lo sucedido, dejando clara su postura:

“Condenamos los altercados acontecidos tras la final de la Leagues Cup. Estas acciones no representan los valores de nuestro deporte y reiteramos nuestro compromiso con mantener los más altos estándares de deportividad dentro y fuera de la cancha”.

Inter Miami condemns the altercations that took place following the conclusion of the Leagues Cup Final. These actions do not reflect the values of our sport, and we remain committed to upholding the highest standards of sportsmanship both on and off the pitch.



We are working… — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2025

No es la primera vez para Suárez

La sanción en la Leagues Cup no es un hecho aislado en la carrera de Luis Suárez. El delantero uruguayo ya había protagonizado episodios similares de indisciplina.

El más recordado ocurrió en el Mundial de Brasil 2014, cuando fue suspendido nueve partidos oficiales y cuatro meses sin actividad futbolística tras morder al defensa italiano Giorgio Chiellini en un encuentro de fase de grupos.

Ese castigo fue uno de los más duros en la historia de la FIFA y marcó para siempre la reputación del atacante, que a lo largo de su trayectoria también recibió otras sanciones por conductas antideportivas en Inglaterra y Países Bajos.

