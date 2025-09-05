El español Luis Enrique Martínez, técnico del París Saint-Germain —club donde milita el ecuatoriano Willian Pacho—, será operado de una fractura de clavícula sufrida este viernes 5 de septiembre durante un recorrido en bicicleta.
El anuncio lo realizó el propio PSG a través de sus redes sociales. “El París Saint-Germain desea expresar todo su apoyo a Luis Enrique y le desea una pronta recuperación. El club ofrecerá más información en breve”, publicó la institución, vigente campeona de la Champions League y de la Supercopa de Europa.
El exentrenador del FC Barcelona y de la selección española fue atendido por los servicios de emergencia y deberá pasar por quirófano.
La lesión llega en la antesala de una semana clave para el PSG, que enfrentará al Lens el domingo 14 de septiembre en la Ligue 1 y al Atalanta de Italia el miércoles 17, en el inicio de la Champions League 2025/26.
Luis Enrique y su pasión por el ciclismo
Tras retirarse del fútbol profesional en 2004, el exjugador del Sporting de Gijón, Real Madrid y Barcelona se convirtió en un apasionado del ciclismo, participando incluso en competiciones internacionales de bicicleta de montaña.
Balance histórico en el PSG
Luis Enrique llegó al PSG para la temporada 2023/24 y transformó la identidad del club: dejó de lado los fichajes mediáticos para apostar por jugadores adaptados a su estilo y al juego colectivo.
En cifras, ha dirigido 122 partidos, con un saldo de 85 victorias, 21 empates y 16 derrotas, lo que representa un rendimiento del 75 %.
A nivel de títulos, ya marcó un hito al conquistar la primera Champions League de la historia del PSG en 2025, logro que también fue histórico para Ecuador gracias a Willian Pacho, pieza clave en el torneo. Además, suma:
- 2 Ligue 1
- 2 Supercopas de Francia
- 2 Copas de Francia
- 1 Supercopa de Europa
