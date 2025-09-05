El español Luis Enrique Martínez, técnico del París Saint-Germain —club donde milita el ecuatoriano Willian Pacho—, será operado de una fractura de clavícula sufrida este viernes 5 de septiembre durante un recorrido en bicicleta.

El anuncio lo realizó el propio PSG a través de sus redes sociales. “El París Saint-Germain desea expresar todo su apoyo a Luis Enrique y le desea una pronta recuperación. El club ofrecerá más información en breve”, publicó la institución, vigente campeona de la Champions League y de la Supercopa de Europa.

Más noticias:

El exentrenador del FC Barcelona y de la selección española fue atendido por los servicios de emergencia y deberá pasar por quirófano.

La lesión llega en la antesala de una semana clave para el PSG, que enfrentará al Lens el domingo 14 de septiembre en la Ligue 1 y al Atalanta de Italia el miércoles 17, en el inicio de la Champions League 2025/26.

Luis Enrique y su pasión por el ciclismo

Tras retirarse del fútbol profesional en 2004, el exjugador del Sporting de Gijón, Real Madrid y Barcelona se convirtió en un apasionado del ciclismo, participando incluso en competiciones internacionales de bicicleta de montaña.

Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula.



El Club expresa su total apoyo y le desea una pronta recuperación. Se compartirán más actualizaciones a… — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 5, 2025

Balance histórico en el PSG

Luis Enrique llegó al PSG para la temporada 2023/24 y transformó la identidad del club: dejó de lado los fichajes mediáticos para apostar por jugadores adaptados a su estilo y al juego colectivo.

En cifras, ha dirigido 122 partidos, con un saldo de 85 victorias, 21 empates y 16 derrotas, lo que representa un rendimiento del 75 %.

A nivel de títulos, ya marcó un hito al conquistar la primera Champions League de la historia del PSG en 2025, logro que también fue histórico para Ecuador gracias a Willian Pacho, pieza clave en el torneo. Además, suma:

2 Ligue 1

2 Supercopas de Francia

2 Copas de Francia

1 Supercopa de Europa

Te recomendamos