Luis Díaz sorprende al debutar como artista y lanzar su primera canción

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Luis Díaz cerró el 2025 con un anuncio inesperado, su debut oficial como cantante. El extremo colombiano, considerado por muchos como el mejor futbolista del país en los últimos años, publicó este miércoles 31 de diciembre su primera canción como solista.

A través de su cuenta de Instagram, Díaz compartió un emotivo mensaje en el que agradeció a Dios y a su familia por acompañarlo en los momentos más difíciles de su carrera.

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“Hoy cierro este 2025 agradeciendo (…) Esta canción nace desde lo más profundo del corazón, desde el agradecimiento más sincero”, escribió el jugador.

El colombiano viene de un año intenso futbolísticamente. Disputó 58 partidos entre Liverpool, Bayern Múnich y la selección colombiana, registrando 24 goles y 13 asistencias. Sin embargo, quiso finalizar el año explorando una faceta personal que siempre le llamó la atención: la música.

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Su primera canción como solista

Aunque en 2024 ya había participado en la canción ‘El ritmo que nos une’ junto al reguetonero Ryan Castro, esta vez Luis Díaz aparece como protagonista de su propio proyecto musical.

Para este debut se unió a los artistas colombianos Juanda Iriarte y Nelsen, fusionando ritmos urbanos con champeta, género característico del Caribe colombiano.

El videoclip fue grabado en Barrancas, La Guajira, su pueblo natal, y muestra un recorrido emocional por los lugares y personas que marcaron su historia.

En la producción también se intercalan imágenes del futbolista vistiendo las camisetas de los clubes que marcaron su carrera como Barranquilla FC, donde debutó profesionalmente, Junior de Barranquilla, el equipo de su corazón, Porto, su salto al fútbol europeo, Liverpool, donde ganó cinco títulos y el Bayern Múnich, su actual club

El mensaje central del tema gira en torno al esfuerzo, la fe y el orgullo de representar a su tierra, elementos que Díaz asegura han sido pilares fundamentales en su vida.

Con información de Agencia EFE

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