La Uefa confirmó este viernes 21 de noviembre la sanción de tres partidos al extremo colombiano Luis Díaz, del Bayern Múnich, por la dura entrada sobre el marroquí Achraf Hakimi durante el encuentro de Champions League frente al Paris Saint-Germain, disputado el pasado 4 de noviembre.

La acción, ocurrida al cierre del primer tiempo, provocó una lesión de tobillo en Hakimi, quien tuvo que abandonar el campo y estará fuera de las canchas por al menos seis semanas.

Más noticias:

Tres partidos de castigo para el colombiano

Con esta sanción, Díaz se perderá los próximos compromisos de la fase de grupos:

Arsenal , el miércoles 26 de noviembre en Londres;

, el miércoles 26 de noviembre en Londres; Sporting de Lisboa , el 9 de diciembre en el Allianz Arena;

, el 9 de diciembre en el Allianz Arena; Union Saint-Gilloise, el 21 de enero también en casa.

El partido ante el PSG terminó con triunfo 1-2 para el conjunto bávaro, con doblete del propio Díaz, lo que consolidó al Bayern Múnich como líder de su grupo con puntaje perfecto (12/12). Sin embargo, el castigo deja al equipo de Vincent Kompany sin una de sus principales figuras ofensivas hasta inicios de 2026.

¡QUÉ PRIMER TIEMPO DE LUCHO DÍAZ! ¡DOBLETE Y ROJA POR UN PATADÓN SOBRE HAKIMI! El colombiano se fue expulsado por esta falta en el PSG vs. Bayern Munich. ¿Qué te pareció?



▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/6CGwLcPfzs — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 4, 2025

El impacto de Luis Díaz en el Bayern Múnich

Luis Díaz, de 28 años, llegó al Bayern Múnich en julio de 2025, procedente del Liverpool, en una transferencia cercana a 88 millones de dólares.

Desde su arribo al conjunto bávaro, el extremo colombiano se ha consolidado como una de las piezas más importantes en el esquema de Vincent Kompany.

En la actual Champions League, suma tres goles en cuatro partidos, todos como titular, además de varias asistencias y destacadas actuaciones también en la Bundesliga.

Su influencia no se limita al torneo europeo. En lo que va de la temporada, Díaz ha marcado en todas las competencias que ha disputado —Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa Alemana—, ratificando su condición de figura.

En total, acumula 11 goles y cinco asistencias en 17 partidos, con más de 1.300 minutos jugados, lo que equivale a una participación directa en gol cada 83 minutos. Un registro que refleja su peso ofensivo y el impacto inmediato que ha tenido en el equipo alemán.