Lucas Chevalier, arquero francés de 23 años, pasó sustos pero también fue una de las figuras del Paris Saint-Germain (PSG) en la final de la Supercopa de Europa 2025 ante el Tottenham Hotspur, disputada este 13 de agosto.
El joven portero, fichado hace apenas cinco días, reemplazó al excluido Gianluigi Donnarumma y fue clave en la tanda de penales.
El PSG se consagró campeón de la Supercopa de Europa 2025 tras vencer al Tottenham en penales (4-3), luego de un intenso empate 2-2 en los 90 minutos.
El protagonista inesperado fue el recién fichado guardameta Lucas Chevalier, quien se adueñó del arco parisino tras la polémica salida del italiano Gianluigi Donnarumma.
Chevalier, proveniente del Lille y contratado el 9 de agosto de 2025, fue titular por decisión del técnico Luis Enrique Martínez, quien dejó fuera de la convocatoria a Donnarumma por no renovar su contrato, que vence en 2026. La exclusión generó debate, pero la actuación de Chevalier acalló críticas.
Durante el partido, el arquero tuvo una destacada actuación pese a un error en el segundo gol del Tottenham.
Sin embargo, se redimió en la tanda de penales al atajar el tercer disparo, ejecutado por Micky van de Ven, que resultó clave para el título parisino.
“Necesitábamos un portero con otras características”, explicó Luis Enrique en rueda de prensa, destacando el potencial del joven francés. Chevalier firmó contrato con el PSG hasta junio de 2030 y porta el dorsal número 30.
El PSG alineó con jugadores como Barcola, Kvaratskhelia y Dembélé en el ataque. El Tottenham, dirigido por Thomas Frank, estrenó al argentino Cristian ‘Cuti’ Romero como capitán tras la salida de Heung Min Son.
Con este triunfo, el PSG reafirma su dominio europeo, mientras que Lucas Chevalier inicia con pie firme su etapa como arquero titular del club.
Al finalizar el encuentro, el técnico Luis Enrique se fundió en un emotivo abrazo con el arquero Lucas Chevalier, reconociendo su gran actuación en la final.
El joven guardameta comienza con éxito su etapa en el PSG.