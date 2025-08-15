Liverpool, campeón defensor de la Premier League, inició la temporada 2024/25 con una victoria agónica por 4-2 sobre Bournemouth, este viernes 15 de agosto, en la jornada inaugural del campeonato inglés.

Uno de los protagonistas inesperados fue Federico Chiesa, quien la temporada pasada apenas tuvo minutos y, en esta nueva campaña, ingresó como revulsivo para marcar el gol que encaminó el triunfo. Posteriormente, Mohamed Salah sentenció el partido con una brillante acción individual.

Más noticias:

El encuentro estuvo marcado por un emotivo homenaje de la afición a Diogo Jota, exjugador del club fallecido hace poco más de un mes. Los hinchas del Liverpool corearon su nombre al final del compromiso, lo que provocó lágrimas en jugadores como Salah.

Con este triunfo, dejaron atrás lo sucedido el pasado domingo 10 de agosto, cuando cayeron por penales ante el Crystal Palace en la Community Shield, lo que les impidió levantar su primer título de la temporada.

Mohamed Salah EMOCIONADO recordando a Diogo Jota tras el triunfo de Liverpool.



📺 #ESPNF360 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0ebpa493uL — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

Un debut más complicado de lo esperado

El Liverpool arrancó sólido. A los 37 minutos, Hugo Ekitike, reciente fichaje, se estrenó en la Premier con un gol.

Y apenas iniciada la segunda mitad, al 49’, Cody Gakpo amplió la ventaja a 2-0 tras una asistencia de Ekitike.

Todo parecía encaminarse hacia una victoria cómoda, pero a los 64’ y 76’ Antoine Semenyo aprovechó dos rápidos contragolpes y desconcentraciones defensivas para firmar un doblete y empatar el marcador.

¡¡¡FEDERICOOOO!!! ¡¡CHIESA ES EL SALVADOR DEL CAMPEÓN!! GOLAZO DE VOLEA PARA EL 3-2 AGÓNICO DE LIVERPOOL ANTE BOURNEMOUTH.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QXaoS6svaj — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

En el tramo final, Chiesa —ingresado por Florian Wirtz— encontró un balón suelto en el área y lo remató con potencia para el 3-2. Finalmente, Salah puso la guinda del pastel con una gran jugada individual, ganando en velocidad, regateando dentro del área y rematando cruzado para el 4-2 definitivo.

Su próximo partido

En la fecha 2 de la Premier League, que será el 25 de agosto, el Liverpool visitará al Newcastle.

El encuentro tendrá un condimento especial, ya que los Reds ofrecieron más de 120 millones de dólares por el delantero de las ‘Urracas’, Alexander Isak, pero el club se negó a venderlo y el jugador ya pidió explícitamente salir.

Se jugará en el St. James’ Park a las 14:00 (hora de Ecuador).

Entrevista Luis Alfonso Chango