El reconocimiento al mejor jugador del continente vuelve a generar expectativa, luego de que el diario uruguayo El País publicara la lista de candidatos 2025 al Rey de América, destacando a figuras como Lionel Messi, Giorgian De Arrascaeta y Ángel Di María por su desempeño en clubes del continente y torneos internacionales.

Lionel Messi y los candidatos al Rey de América

El periódico El País, organizador de la encuesta anual ‘América le responde a El País’, recordó este miércoles 10 de diciembre del 2025 los títulos y actuaciones que posicionan a varios jugadores como aspirantes al Rey de América.

El medio señaló que Flamengo parte con “cierta ventaja” tras conquistar la Copa Libertadores, un logro impulsado por el desempeño de Giorgian De Arrascaeta, goleador del equipo y segundo máximo anotador del Brasileirao.

El listado también incluye a otros futbolistas del cuadro brasileño: el portero argentino Agustín Rossi, el central Danilo y los atacantes Bruno Henrique y Pedro.

Figuras de Palmeiras, Lanús y campeones de la Sudamericana

A pesar de haber caído en la final de la Libertadores, Palmeiras suma candidatos con actuaciones destacadas. Entre ellos figuran el paraguayo Gustavo Gómez, el argentino Juan Manuel López y el brasileño Victor Roque, quien tuvo paso por el Barcelona.

La organización también mencionó a los campeones de la Copa Sudamericana con Lanús: Marcelino Moreno, Eduardo Salvio y Carlos Izquierdoz, quienes completan el grupo de aspirantes al galardón.

Lionel Messi y Di María entre los nominados destacados

El País resaltó a tres campeones del mundo: Leandro Paredes (Boca Juniors), Ángel Di María (Rosario Central) y Lionel Messi, quien recientemente obtuvo la MLS. Sus actuaciones los mantienen entre los nombres más influyentes del continente.

El premio al Rey de América, junto con los reconocimientos a mejor futbolista femenina y mejor entrenador, será decidido por unos 250 periodistas del continente. En 2024, los ganadores fueron Luiz Henrique, Gabi Zanotti y Artur Jorge.

Creado en 1986, el premio ha tenido varios multicampeones. Carlos Tévez lidera el historial con tres títulos, seguido por Carlos Valderrama, Juan Sebastián Verón y Neymar, con dos cada uno.

Otros jugadores históricos como Enzo Francescoli, Romario, Andrés D’Alessandro y Ronaldinho también han sido distinguidos.

Con información de EFE