Gerardo Martino, técnico del Inter Miami, informó este viernes 23 de agosto, que la recuperación de Lionel Messi progresa bien. Aunque aún no se ha establecido una fecha exacta para su regreso, Martino aseguró que Messi volverá a jugar antes de que termine la temporada regular de la MLS.

“No está entrenando con el grupo, pero sí ya sale a campo y está trabajando con los preparadores físicos. Va evolucionando bien. Era previsible que no esté con Argentina porque todavía no está en condiciones de jugar, pero seguimos bien”, dijo a los medios.

Más noticias:

“No hay una fecha estimada (de vuelta). Hay que empezar a ver cómo él se está sintiendo a medida que va sumando entrenamientos”, añadió antes de sostener que Messi regresará a la acción antes de que empiece el ‘playoff’ de la MLS.

La lesión de Lionel Messi

Lionel Messi ha estado lidiando con una lesión en el tobillo desde la final de la Copa América el pasado 14 de julio, en la que la selección argentina se impuso sobre Colombia.

Esta lesión, sumada al tiempo que estuvo fuera por el torneo continental, ha mantenido a Messi alejado de las canchas, sin jugar para el Inter Miami desde el 1 de junio.

La gravedad de la lesión ha sido significativa, ya que Messi lleva casi mes y medio sin disputar un partido oficial.

Debido a esta situación, Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección de Argentina, decidió no convocarlo para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 que se disputarán en septiembre.

El Inter Miami en la MLS

La última jornada de liga se celebrará el 19 de octubre. Los partidos comodín (octavo contra noveno) tendrán lugar el 23 de octubre, mientras que la primera ronda del ‘playoff‘ arrancará el 26 de octubre.

Eliminado de la Leagues Cup y ya solo con la MLS en juego, el conjunto de Florida, que es líder de la Conferencia Este, regresa este sábado a la competición doméstica con un potente enfrentamiento frente al Cincinnati, que es segundo.

Cinco puntos de ventaja sobre el Cincinnati tiene un Inter Miami que podría certificar matemáticamente su presencia en el ‘playoff’ con un triunfo o con una carambola de resultados si no consigue los tres puntos.