A sus 38 años, Lionel Messi continúa cosechando premios y volvió a ganar un galardón en la MLS de Estados Unidos, donde se desempeña con el Inter de Miami. El futbolista argentino se llevó el reconocimiento al mejor jugador de la temporada y aquello le valió un nuevo récord.

Lionel Messi, su nuevo premio y el récord en la MLS

Este martes 9 de diciembre del 2025, Lionel Messi recibió en Miami el premio Landon Donovan al futbolista más destacado del torneo estadounidense. Aquello a la par de la inauguración de su torneo, la Messi Cup, donde se darán cita los futbolistas más prometedores del mundo sub-16.

Al coronarse como el mejor de la MLS, Messi estableció un nuevo récord dentro de la liga estadounidense. El futbolista argentino se convirtió en el único en toda la historia del torneo en hacerse con el galardón en dos temporadas al hilo.

El premio de Messi llegó gracias a una votación en la que participaron futbolistas, entrenadores de los clubes y un grupo de medios de comunicación seleccionados por el torneo de Estados Unidos. El delantero del Inter de Miami se hizo con el 70,43% de los votos.

Los números de Lionel Messi en la temporada 2025 con el Inter de Miami

Durante su último ciclo con el Inter de Miami, Lionel Messi logró coronarse campeón de la MLS. El futbolista y su equipo quedaron terceros en la Conferencia Este en la temporada regular, pero en la fase final se impusieron.

A nivel individual, Lionel Messi se coronó como el máximo goleador con 35 anotaciones, 29 en la fase inicial y seis en la fase final. A su vez, brindó 28 asistencias. En total, tuvo 63 participaciones en jugadas de gol.

Con sus intervenciones, Messi también batió otro récord. Antes, quien más incidencias en tantos coleccionaba era Carlos Vela. El mexicano había sumado 49 entre goles y asistencias en el 2019.

La inauguración de Messi Cup

En la inauguración de la Messi Cup, tras recibir su premio, Lionel Messi señaló que la lluvia que acompañó al evento obligó a cambiar la logística de este. De tal manera, no todas las delegaciones pudieron hacerse presentes.

En el certamen competirán las divisiones juveniles del Inter de Miami, el Inter de Milán, River Plate, Newell’s Old Boys, Manchester City, Chelsea, Atlético de Madrid y FC Barcelona. El torneo se llevará a cabo durante el 9 y el 14 de diciembre del 2025 en el Chase Stadium.

