Lionel Messi y el FC Barcelona. ¿Volverá el crack argentino?

Lionel Messi (izq.) se marchó del FC Barcelona como el mejor jugador de su historia. Foto: EFE.

Agencia EFE

El futuro de Lionel Messi, que tiene contrato con el Paris Saint Germain hasta el 30 de junio de 2023, vuelve a estar en el centro de la diana y la posibilidad de que pueda volver al FC Barcelona para cerrar el círculo es una opción que resuena en el entorno azulgrana, pese a la prudencia con la que se trata este asunto desde la directiva de Joan Laporta.

Después de la abrupta marcha del argentino del Barcelona en el verano de 2021, producto de la delicada situación económica de la entidad y de la imposibilidad de cumplir con el fair play financiero, la directiva ha intentado allanar el camino de vuelta de Messi a Barcelona, aunque midiendo mucho los pasos.

En la parte noble del Camp Nou se impone la prudencia absoluta en este caso, aunque en los últimos meses algunas declaraciones públicas aventuran las intenciones del club azulgrana.

El pasado 23 de julio, Joan Laporta, en una entrevista con ESPN, admitió que "moralmente" tanto como presidente del club como en lo personal se sentía "en deuda" con el argentino Lionel Messi.

"Creo, espero y deseo que el capítulo de Messi no haya terminado en el Bara. Creo que es nuestra responsabilidad conseguir que ese capítulo, que todavía está abierto, que no se ha cerrado, tenga un momento en el que se pueda hacer cómo se debería haber hecho y tenga un final mucho más esplendoroso de lo que fue", recordó entonces el presidente del Barcelona.

Seis días más tarde, y ya ante la totalidad de medios que se desplazaron con el equipo a la gira por Estados Unidos, el presidente reiteró su mensaje: "Tenemos una deuda moral con Leo Messi en este sentido. Nos gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Bara y fuera aplaudido por los campos donde vaya. Esta es una aspiración, no hay nada hablado, que como presidente del Bara me gustaría que sucediera".

Lionel Messi ilusiona al Barcelona

Y el entrenador, Xavi Hernández, tampoco escondió su deseo: "Me gustaría que no se hubiera acabado la etapa de Messi. Creo que se merece una segunda oportunidad, una última oportunidad, pero eso es el año que viene. Tiene contrato. Me gustaría? Sí".

Pero para que eso fuera posible y cerrar como merece ese círculo virtuoso de 21 años como azulgrana interrumpido abruptamente, tienen que cambiar muchas cosas, una de ellas que el Barcelona reabra conversaciones con el futbolista rosarino.

Desde el club se guarda silencio y fuentes del entorno del futbolista subrayan a EFE que "no hay ningún tipo de conversación con el Bara, ni formal ni informal".

El calendario facilitará la maniobra a Messi, al Bara y también al PSG. Del 21 de noviembre al 18 de diciembre se jugará el Mundial en Catar y a partir del 1 de enero, el argentino quedará libre para decidir su futuro.

Las mismas fuentes del entorno del jugador agregan que Messi "no tiene ninguna propuesta encima de la mesa de ningún equipo" para el próximo curso.

Desde la zona noble del Camp Nou no hay versión oficial disponible y solo las piedrecitas que van dejando de vez en cuando los protagonistas sirven para dibujar el camino.

Recientemente el vicepresidente económico del Barcelona, Eduard Romeu dijo: "Si (Messi) volviese, sería gratis, así que seguro que sí sería viable. En todo caso, se trata de una decisión técnica y del jugador".

Mientras tanto, Leo Messi se siente fuerte. Se está consolidando en el PSG, donde ha pasado de ser un jugador residual, a uno de los determinantes, tal vez porque le apura el tiempo y está a un mes de su último Mundial y de reivindicarse para siempre, si es que necesita hacerlo.

Para siempre resonarán en el imaginario culé las palabras que Messi pronunció en su despedida:

"No puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad a la cual no tengo duda de que cuando pasen unos años vamos a volver, porque es nuestra casa, porque así se lo prometí a mis hijos también (..) Agradecerles todo el cariño de todos estos años porque hemos pasado muy buenos momentos , pero también malos, pero el cariño de la gente siempre fue el mismo, siempre lo sentí, sentí el reconocimiento, el amor, como yo también hacia ellos y a este club, va a ser toda la vida así. Ojalá pueda volver en algún momento a ser parte de este club en lo que sea, ojalá pueda aportar en algo para que este club siga dándole lo mejor y siga siendo el mejor del mundo…".

