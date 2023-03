LigaPro se suspendió en otras temporadas por varias razones

Jugadores del Club Mushuc Runa festejan un gol en la LigaPro. Foto: @ClubMushucRuna1

Redacción Bendito Fútbol (I)

Más de una vez se ha suspendido el campeonato de la LigaPro, desde el 2019. Protestas, la pandemia de covid-19 e inconvenientes internos han sido las razones.

​La reanudación del campeonato ecuatoriano y el inicio de la fecha 3 aún se mantienen en duda. Después de haber dispuesto que no se juegue la jornada en los días fijados inicialmente, el ente que rige la competencia no ha vuelta a dar un pronunciamiento oficial.



El miércoles 15 de marzo de 2013, cuando se debía publicar el acta previa de la fecha, esto no sucedió. A ello, Miguel Ángel Loor, presidente de la entidad, sumó un mensaje en el cual reiteraba su compromiso con el fútbol ecuatoriano y manifestaba que una o dos semanas de para no iban a causar mayor perjuicio.



Antes, el dirigente había señalado que, tentativamente, los partidos se podrían reanudar una semana después de la paralización. Los equipos de la Serie A también han promocionado sus cotejos en los horarios anteriores y dirigentes como José Pillegi -presidente de Emelec- han manifestado que lo previsto es llevar a cabo los cotejos.



Desde su primer año, la entidad se vio forzada a clausurar los duelos. Dentro de los cuatro que tiene de vida institucional, no ha existido uno solo en el que no sufra estos impedimentos.



Paro Nacional 2019 y la LigaPro

En octubre del 2019, Ecuador vivió momentos de conmoción social debido a un Paro Nacional. El caos en las calles y disputas obligaron a que Loor y su organización suspendan el campeonato por primera vez.



Con la finalidad de salvaguardar el espectáculo, sus protagonistas y aficionados, el fútbol se paralizó durante un periodo de 22 días. En aquel lapso se pudieron ver particulares sucesos como el de jugadores de Macará en un partido de volley con manifestantes o a Antonio Valencia - en aquel entonces jugador de Liga- en caminata hacia su vivienda en medio de las protestas.

​

Pandemia de covid-19 en 2020 y 2021

A raíz de la pandemia de covid-19, la LigaPro tomó la decisión de suspender el campeonato en marzo del 2020. Aunque en un inicio se había planteado el jugar los partidos sin público, la situación obligó a que estos no se lleven a cabo.



La fecha cinco fue la afectada en aquel entonces. El fútbol se reanudó durante el 14 de agosto. En abril de 2021, la situación sanitaria hizo que no se juegue en la fecha 10.



Huelgas arbitrales en tres años

El 2021 no fue una año excepcional. En aquella época, una huelga de árbitros obligó a que el campeonato sea paralizado. Los referís decidieron no presentarse a dirigir los partidos en la fecha siete de la segunda etapa. Estos exigieron que se cancelen las deudas en relación a su salario.



En agosto del 2022, la mitad de una de las fechas no continuó. Tras agresiones al árbitro Álex Cajas en un Aucas vs. Macará, los árbitros volvieron a decidieron no presentarse a los siguientes encuentros.



Paro Nacional 2022

Durante el 2022, un nuevo Paro Nacional obligó a modificar la agenda de la LigaPro. El inicio de la segunda etapa de la competición debió ser postergado.



Al finalizar la primera etapa con Barcelona como campeón, la entidad optó por no continuar con los partidos de revancha al hilo y dar un momento de descanso y acondicionamiento a los clubes. En medio de aquel contexto, el nuevo estallido se produjo y se postergó la reanudación.

