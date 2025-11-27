Liga de Quito no quiere que Independiente del Valle sea campeón en su estadio

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 3 de septiembre de 2026

Liga de Quito e Independiente del Valle jugarán la noche del viernes 28 de noviembre de 2025 en el Estadio Rodrigo Paz el partido más importante de la sexta fecha del hexagonal uno y de la temporada del campeonato ecuatoriano.

A Liga de Quito solo le sirve la victoria para mantener las opciones de coronarse campeón del campeonato ecuatoriano por tercer año consecutivo. A Independiente del Valle, la victoria lo proclamará monarca. Un empate, no.

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Liga de Quito, al todo o nada en el Rodrigo Paz

Liga de Quito necesita de un milagro futbolístico para ganar el primer tricampeonato de su historia. El primer paso para ese objetivo lo tiene que dar este viernes cuando reciba a Independiente del Valle en el Rodrigo Paz.

Liga en la tabla de posiciones ocupa el segundo lugar con 62 puntos y una diferencia de goles de +26. Un empate o, lo que sería peor, una derrota ante Independiente, líder con 74, sepultaría por completo esas opciones dando paso a la consecución del segundo título del campeonato ecuatoriano de los rayados.

En este escenario, las siguientes cinco jornadas para LDU no pierden vigencia. Sino que serán claves para asegurar el segundo puesto (lo pelea con Barcelona SC, tercero con 62 y un partido más). Esto otorga el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores del siguiente año.

Ingresar a la Libertadores le garantiza un premio económico de tres millones de dólares y le abre la puerta a ganar 1,9 millones más por el premio económico al mérito deportivo que entrega la Conmebol por cada juego ganado en la fase de grupos.

IDV afronta este duelo con la tranquilidad de saber que el título es prácticamente suyo. Una derrota solo alargaría una jornada más su inminente consagración, que sería ante Libertad en Chillo Jijón el sábado 6 de diciembre.

Liga de Quito no permitirá que Independiente sea campeón

Este jueves 27 comparecieron ante los medios de comunicación Lautaro Pastrán y Kevin Minda, dos de los jugadores de Liga de Quito de esta temporada.

Pastrán, jugador con pasado en Everton de Chile y Belgrano de Argentina, fue tajante al mencionar que uno de los objetivos del juego ante Independiente será evitar que se proclamen campeones en su estadio y no den la vuelta olímpica.

“Hemos estado invictos en casa por un buen tiempo y tenemos que mantenerlo. Así como el hincha no quiere que ellos (IDV) den la vuelta aquí, nosotros tampoco queremos eso”, sostuvo el argentino, autor de dos goles en el año.

El Nacional en la Copa Ecuador 2024, Barcelona SC y Emelec en el campeonato nacional en 2020 y 2015, respectivamente, han sido los únicos equipos que han dado una vuelta olímpica en el Rodrigo Paz, además del propio Liga de Quito.