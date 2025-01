La Noche Blanca de 2025, donde Liga de Quito presentó su plantilla para la temporada venidera, contó con varios atractivos para los espectadores. Entre las novedades estuvo un partido de leyendas del club, sin embargo, hubo nombres históricos que no hicieron su aparición.

El choque de los referentes de la historia de la ‘U’ fue la antesala para el amistoso de la escuadra azucena absoluta ante Alianza Lima. A partir de aquel segundo partido, el evento también contó con la presencia de otros exjugadores albos de alto nivel que ahora militan en el cuadro peruano.

El acontecimiento tuvo entre sus nombres a ganadores de las cinco estrellas internacionales del equipo, correspondientes a una Copa Libertadores, dos Sudamericanas y una Recopa. Asimismo, también estuvieron rostros emblemáticos en la historia de Liga -fuera de tales títulos-. Ambos grupos se mezclaron en dos conjuntos.

Exjugadores como Eduardo ‘Tanque’ Hurtado’, Joffre Guerrón, Patricio Urrutia, José Francisco Cevallos, entre otros, se dieron cita. Pese a ello, históricos como Norberto Araujo no tuvieron participación y se pronunciaron.

Norberto Araujo (izq.) y Narciso Mina disputan una pelota en un partido Liga vs. Barcelona en el 2012. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Norberto Araujo, uno de los últimos referentes de Liga de Quito en la década de los años 2000 y 2010, se perdió la Noche Blanca. El exdefensor central, hoy DT del Deportivo Cuenca de la Serie A de la Liga Pro, sostuvo que no fue contactado.

“Jamás me invitaron (a la Noche Blanca). Ni me llamaron. Pero por todo lo que fue Liga en mi vida, desde la parte deportiva, estoy agradecido con la institución y, sobre todo, con la gente… el cariño siempre lo he tenido con ello, siempre me sentí en casa. Es bueno ver a muchos compañeros que se juntaron“, señaló el ‘Beto’ a los medios de comunicación.

Araujo formó parte de cuatro de los cinco títulos internacionales que obtuvo la ‘U’. Este obtuvo junto a los universitarios una Copa Libertadores, una Sudamericana y dos Recopas.

Otros excampeones tampoco estuvieron presentes en la Noche Blanca

Al igual que Araujo, nombres como el de Jairo Campos, Renán Calle o Agustín ‘Tin’ Delgado tampoco estuvieron presentes. Estos fueron campeones de la Copa Libertadores y jugaron como titulares en la final de aquel certamen ante Fluminense en 2008.

Campos también estuvo desde el inicio en la Sudamericana que Liga ganó en 2009 y en la Recopa de 2010. Cristhian ‘Diablito’ Lara, titular en aquella Recopa y en la que ganaron los azucenas en el 2010. Jorge Fosatti, actual DT de Perú y campeón de una Sudamericana y una Recopa con los universitarios, tampoco formó parte de los cuerpos técnicos.

¿Qué leyendas fueron convocadas para la Noche Blanca?

Damián Manso (c) en una jugada del partido de leyendas en la Noche Blanca de Liga de Quito.

En los banquillos de la Noche Blanca, en el partido de leyendas, estuvieron presentes Polo Carrera y Óscar Zubía. Edgardo ‘Patón’ Bauza, campeón de una Libertadores y una Recopa, a su vez, recibió un homenaje.

Uno de los equipos estuvo conformado por José Francisco Cevallos, Paúl Ambrosi, Carlos Espínola, Neicer Reascos, Enrique Vera, Patricio Urrutia, Damián Manso, Luis Bolaños, Joffre Guerrón, Franklin Salas y Claudio Bieler.

El cuadro rival alineó con Daniel Viteri, Ulises de la Cruz, Diego Armando Calderón, William Araujo, Pedro Larrea, Juan Manuel Salgueiro, Roberto Palacios, Édison Méndez, Patricio Hurtado, Eduardo Hurtado y Carlos Tenorio.