Liga de Quito de Ecuador y Botafogo de Brasil jugarán uno de los cuatro partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores que tendrán como protagonistas a campeones de la Copa Libertadores.

A Liga de Quito vs. Botafogo se suman Racing vs. Peñarol en Avellaneda, Sao Paulo vs. Atlético Nacional en Sao Paulo e Internacional vs. Flamengo en Porto Alegre como los otros tres juegos que tendrán en cancha a equipos que ganaron al menos una vez la Copa Libertadores.

¿Cuándo juegan Liga de Quito vs. Botafogo?

Liga de Quito se prepara para un partido clave en la Copa Libertadores, buscando remontar el 1-0 sufrido en la ida ante Botafogo. El gol de la diferencia lo marcó Artur Victor Guimarães a los 13 segundos de iniciado el encuentro en el estadio Nilton Santos, dejando en desventaja al equipo ecuatoriano desde el inicio.

A pesar de tener varias oportunidades para empatar, LDU no logró vulnerar el arco defendido por John, consolidando la ventaja del campeón vigente de la Libertadores y de Brasil.

El conjunto quiteño se apoya en su condición de local, donde ha mostrado un rendimiento sólido durante la actual edición del torneo. En el Grupo C, ganó 2-0 a Deportivo Táchira, 3-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y empató 0-0 con Flamengo, uno de los favoritos de la competencia.

Entre las figuras del ‘Fla’ destaca Gonzalo Plata, ecuatoriano con experiencia en clubes de Ecuador, Portugal, España y Catar, quien ha sido clave en los últimos compromisos y motor ofensivo del equipo.

Liga es el único representante ecuatoriano que sigue en carrera en la Libertadores. Ni Independiente del Valle ni Barcelona SC lograron superar la fase de grupos.

Los rayados del Valle, pese a su eliminación, continúan en la Sudamericana, enfrentándose en octavos de final a Mushuc Runa, mientras que Barcelona SC quedó fuera de toda competencia internacional al terminar últimos de su grupo.

El ganador de la llave entre Liga de Quito y Botafogo avanzará a los cuartos de final, donde se medirá al vencedor del cruce entre Sao Paulo y Atlético Nacional, programado para jugarse este martes 19 en el estadio Morumbí.

En el conjunto paulista, una de las figuras es el ecuatoriano Robert Arboleda, mientras que en el club colombiano sobresale otro ecuatoriano, Billy Arce, quien ha tenido destacadas actuaciones durante el torneo.

El choque de vuelta entre Liga de Quito y Botafogo se jugará el miércoles 20 de agosto de 2025, desde las 17:00, en el estadio Rodrigo Paz.

