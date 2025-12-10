Liga de Quito e Independiente del Valle volverán a verse las caras este miércoles 10 de diciembre, en el partido diferido que ambos tenían pendiente en el hexagonal final.

El duelo llega con un contexto muy distinto al de hace apenas un par de semanas, cuando la ‘U’ venció por la mínima y mantuvo viva la ilusión de una remontada épica por el título.

Ahora, Independiente del Valle llega a Quito como flamante campeón del fútbol ecuatoriano 2025, tras empatar ante Libertad y beneficiarse de la derrota de Liga contra Orense el pasado sábado 6 de diciembre.

Eso sí, el ‘Rey de Copas’ aún se juega la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Habrá pasillo para el campeón?

Independiente del Valle logró romper su mala racha en la lucha por el título, después de dos años consecutivos (2023 y 2024) quedándose con el subcampeonato, en ambos casos perdiendo finales justamente frente a Liga de Quito.

Para esta temporada, sin final de ida y vuelta debido al cambio de formato, los rayados aún deben disputar tres partidos más, incluido el de este miércoles, lo que abre la posibilidad a un pasillo de honor por parte de Liga de Quito, como suele verse en otras ligas del mundo.

Sin embargo, ni Liga de Quito ni la Liga Profesional de Fútbol se han pronunciado oficialmente sobre si habrá o no guardia de honor.

Liga de Quito, el rival que se le atraganta a IDV

Pese a ser campeón, Independiente del Valle tiene una cuenta pendiente en 2025: no ha logrado ganarle a Liga de Quito en toda la temporada.

Así han sido los duelos del año:

1-1 en el Rodrigo Paz Delgado (fase regular)

en el Rodrigo Paz Delgado (fase regular) 1-1 en Chillo Jijón (fase regular)

en Chillo Jijón (fase regular) 2-1 para Liga de Quito en el primer cruce del hexagonal, con remontada incluida y un gol agónico de Lisandro Alzugaray

Este será el cuarto enfrentamiento del año entre ambos, con la ‘U’ dominando el historial reciente.

