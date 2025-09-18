Liga Deportiva Universitaria buscará dar el primer golpe en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 frente al Sao Paulo este jueves 18 de septiembre, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

El equipo quiteño no estará solo, pues ya se confirmó que el escenario estará totalmente lleno, con entradas agotadas desde el inicio de la semana.

A través de sus canales oficiales, el club universitario anunció que el encuentro ante el ‘Tricolor paulista’ se disputará con casa llena.

La directiva agradeció el respaldo masivo de la hinchada y destacó que, una vez más, el “Rey de Copas” tendrá a su afición como un factor decisivo en un duelo internacional.

Además, se conoció que antes del pitazo inicial la barra y los aficionados preparan un mosaico especial para recibir al equipo, en lo que promete ser una de las mejores atmósferas de la Copa Libertadores 2025.

“Tendremos casa llena para el Liga de Quito vs. Sao Paulo. Gracias liguistas, nos vemos a las 17:00”, publicó la cuenta oficial del club.

¡TENDREMOS CASA LLENA PARA EL 🆚 #LIGASaoPaulo POR LOS 4️⃣tos DE FINAL DE LA CONMEBOL #Libertadores ! 🤩 ¡Gracias liguistas, nos vemos a las 17h00! pic.twitter.com/Ufs8clA0EC — LDU Oficial (@LDU_Oficial) September 18, 2025

No será la primera vez que Liga juegue en un estadio a reventar durante esta edición del torneo.

Ya sucedió en la ronda anterior, en los octavos de final frente a Botafogo, cuando los albos contaron con un marco espectacular en su estadio, lo que se convirtió en un impulso clave para remontar la serie y eliminar al entonces vigente campeón de la Libertadores.

Sao Paulo y su deuda en la ‘Casa Blanca’

El equipo brasileño no tiene buenos recuerdos en sus visitas a Quito por Copa Libertadores. En sus dos presentaciones previas en el estadio Rodrigo Paz Delgado salió derrotado.

La primera se dio en la fase de grupos de 2004, cuando la “U” goleó 3-0 con anotaciones de Diego Paredes, Giovanny Espinoza y Patricio Urrutia.

La segunda ocurrió en 2020, también en fase de grupos, con un triunfo albo por 4-2 gracias a los goles de Cristian Martínez Borja, Jhojan Julio (2) y Billy Arce.

¿Cuándo se juegan los partidos?

Ida: Jueves 18 de septiembre – 17:00 – Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito)

Jueves 18 de septiembre – 17:00 – Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito) Vuelta: Jueves 25 de septiembre – 17:00 – Estadio Morumbí (Sao Paulo)

