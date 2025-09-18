Liga de Quito vuelve a encarar una serie de eliminación directa de la Copa Libertadores frente a un rival brasileño. En octavos de final dejó en el camino a Botafogo, vigente campeón del torneo, y ahora en cuartos de final se medirá ante Sao Paulo, otro de los gigantes del continente.

Aunque los equipos brasileños suelen ser rivales de enorme dificultad en este torneo, para Liga Deportiva Universitaria la historia cambia cuando juega en casa, donde ha conseguido victorias memorables y mantiene un balance favorable.

Los brasileños sufren en Quito

A lo largo de su historia en Libertadores, Liga ha recibido en el estadio Rodrigo Paz Delgado a 11 clubes distintos de Brasil, sumando un total de 19 partidos en la capital ecuatoriana.

Entre sus rivales figuran Flamengo, Santos, Gremio, Sao Paulo, Botafogo, Fluminense, Corinthians, Sport Recife, Internacional, Palmeiras y Cruzeiro.

Paúl Ambrosi celebrando un gol con Liga de Quito ante Santos en la Copa Libertadores.

El rendimiento de Liga de Quito en casa ante equipos brasileños en la Copa Libertadores es muy positivo. De los 19 partidos disputados, ganó 11, empató 2 y perdió 6, lo que le da una efectividad del 57,9 % en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

En cuanto a los goles, la ‘U’ ha mostrado un ataque poderoso, con 36 tantos a favor, lo que representa casi dos por encuentro. Sin embargo, también ha sufrido en defensa, ya que recibió 27 goles en esos compromisos.

Sao Paulo no gana en ‘Casa Blanca’

El Sao Paulo visitará por tercera vez a Liga de Quito en la Libertadores, y en sus dos presentaciones anteriores en la capital ecuatoriana salió derrotado.

La primera fue en la fase de grupos de 2004, cuando la ‘U’ goleó 3-0 con tantos de Diego Paredes, Giovanny Espinoza y Patricio Urrutia.

La segunda ocurrió en la fase de grupos de 2020, en un partido de gran ritmo donde Liga se impuso por 4-2, con anotaciones de Cristian Martínez Borja, Jhojan Julio (2) y Billy Arce.

Con estos antecedentes, el choque de este jueves 18 de septiembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado (17:00, hora de Ecuador) promete ser otro capítulo intenso de esta rivalidad.

¿A qué hora juega Liga de Quito?

IDA

Fecha: Jueves 18 de septiembre

Hora: 17:00

Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito)

VUELTA

Fecha: Jueves 25 de septiembre

Hora: 17:00

Estadio Morumbí (Sao Paulo)

