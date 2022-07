¿Está 'roto' el camerino de Liga?

Alexander Domínguez con el equipo titular de Liga que visitó a U. Católica el 24 de julio del 2022. Foto: Twitter @LDU_Oficial

Redacción Bendito Fútbol (I)

Liga no ha ganado en sus últimos tres partidos, con un registro de dos derrotas y un empate. En su más reciente cotejo, Universidad Católica goleó 4-0 a los universitarios en el Olímpico Atahualpa.

A razón de esos resultados, entre los hinchas se habla sobre posibles problemas en el camerino. No obstante, la dirigencia alba lo ha desmentido.



“El hecho de que alguien diga que el camerino de Liga está roto, es querer hacerle daño al equipo. Les digo categóricamente que no está roto el camerino”, aseguró Diego Castro, dirigente de Liga, en una entrevista para Radio La Red, 102.1 FM en Quito.



Actualmente, Liga solo está compitiendo en LigaPro, ya que fue eliminada de la Copa Ecuador en octavos de final por el Imbabura, equipo de Serie B.



“La etapa está entera. Tenemos un camino entero por recuperar y por corregir errores. Confiamos en poder lograr el objetivo. Queremos llegar a la final”, agregó Castro.



El desempeño actual del club albo es desalentador, por lo cual no son favoritos a llevarse la segunda etapa. LDU marcha en la casilla 13, con cuatro puntos.



Fichajes en Liga

Otro tema del cual se habló fueron las contrataciones recientes del cuadro capitalino y la falta de refuerzos en ciertas áreas del campo.



“Por supuesto, qué hay errores en contrataciones. Hay jugadores que han llegado con un buen reclutamiento, pero no se adaptan”, expresó el dirigente.



Uno de esos jugadores fue Santiago Scotto, el uruguayo que llegó por pedido del ex técnico albo, Pablo Marini.



Scotto firmó con Liga por cinco temporadas, pero debido a su desempeño no duró ni un año y se marchó cedido al Defensor Sporting de Uruguay por una temporada, con opción de compra.



“En el caso de Scotto, se hizo la investigación y lamentablemente el jugador por distintas razones no rindió”, acotó.



En el próximo cotejo de LigaPro, Liga recibirá al Técnico Universitario en el Rodrigo Paz Delgado. El compromiso se jugará el sábado 30 de julio a las 17:30 horas.