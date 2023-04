Liga vs. Barcelona se jugará solo con hinchas locales en el estadio

Jugadores de Liga festejan un gol ante El Nacional, en el Atahualpa, el 19 de marzo del 2023. Foto: @LDU_Oficial

El partido de fútbol entre Liga y Barcelona se jugará solo con la hinchada local en los graderíos del estadio Rodrigo Paz Delgado. Esto, por motivos de seguridad.

La dirigencia universitaria recibió una sugerencia de seguridad por parte de la la Policía Nacional.

Esto, porque el cotejo entre Liga y Barcelona se considera de alto riesgo en Quito.

Diego Castro, gerente de LDU, confirmó que el partido se jugará solo con aficionados de la 'U'.

"Creo que la seguridad está por sobre cualquier otra decisión", ratificó el directivo.

Este 13 de abril del 2023 se realizó una rueda de prensa con representantes de la Policía Nacional, Policía Metropolitana, entre otras instituciones.

"Se ha decidido que por esta vez, por garantizar la seguridad, estará autorizado el ingreso solo a hinchas de Liga", indicó Castro en dicha rueda de prensa.

Además, hasta la mañana de este 13 de abril del 2023, se ha vendido un 60% del boletaje, confirmó el dirigente.

La venta todavía continuará en línea, en los canales oficiales de Liga Deportiva Universitaria.

Castro también aseguró que ya dialogó con dirigentes de BSC para explicarles la situación. "Lo han entendido", aseguró.

Desde la dirigencia de BSC se realizó la compra de 1500 localidades para que sus hinchas puedan respaldar al equipo en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Sin embargo, con la nueva disposición LDU devolverá ese dinero.

Liga y Barcelona jugarán el 15 de abril del 2023, desde las 18:00.

Liga y Barcelona

El sábado 15 el partido que se lleva la mayor atención será Liga vs. Barcelona en el estadio Rodrigo Paz Delgado desde las 18:00.



Liga de Quito llega de ganar de visita por 2-1 a Guayaquil City en el último minuto, mientras que Barcelona SC maquilló su flojo arranque en la LigaPro y Copa Libertadores con una goleada de 4-1 ante Cumbayá.

Liga vs. Barcelona será el encuentro estelar de la jornada en Ecuador, aunque no es el único encuentro que convoca a los clubes más ganadores del país.



El domingo 16 el turno será para que Emelec reciba a El Nacional en el George Capwell luego de un poco más de tres años. El encuentro está pactado para las 19:00.



La jornada se cerrará con el duelo entre Universidad Católica vs. Orense el lunes 17. En el Olímpico Atahualpa el balón rodará desde las 19:00.

​

LigaPro - Fecha 6

Día: 14 de abril

Partido: Libertad vs. Independiente del Valle

Hora: 19:00

Estadio: Reina del Cisne

Transmiten: GolTV / Star +

​

Día: 15 de abril

Partido: Técnico Universitario vs. Aucas

Hora: 12:30

Estadio: Bellavista

Transmiten: GolTV / Star +



Partido: Deportivo Cuenca vs. Guayaquil City

Hora: 15:00

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar

Transmiten: GolTV / Star +



Partido: Liga vs. Barcelona SC

Hora: 18:00

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Transmiten: GolTV / Star +

​

Día: 16 de abril

Partido: Cumbayá vs. Gualaceo

Hora: 13:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Transmiten: GolTV / Star +



Partido: Delfín vs. Mushuc Runa

Hora: 15:30

Estadio: Jocay

Transmiten: GolTV / Star +



Partido: Emelec vs. El Nacional

Hora: 18:00

Estadio: George Capwell

Transmiten: GolTV / Star +

​

Día: 17 de abril

Partido: Universidad Católica vs. Orense

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Transmiten: GolTV / Star +

