Liga y Barcelona jugarán con estadio lleno. ¿Dónde ver el partido?

José Angulo festeja un gol para Liga de Quito. Foto: @LDU_Oficial

Redacción Bendito Fútbol (D)

Liga de Quito y Barcelona SC jugarán en estadio Rodrigo Paz Delgado, este sábado 15 de abril. El escenario deportivo de LDU lucirá completamente lleno para este compromiso.

La hinchada alba agotó las entradas para el partido. Poco más de 40 000 personas acudirán al estadio a alentar a su equipo.



Cabe mencionar que no se vendieron boletos para la hinchada visitante debido a una decisión de la dirigencia de Liga de Quito junto con la Policía Nacional, con el fin de resguardar la seguridad del espectáculo deportivo.



Desde las 15:00 estará habilitado el ingreso a las instalaciones del Rodrigo Paz Delgado. El partido está previsto arrancar a las 18:00.



Ingreso con derecho de admisión

Pese a que Liga de Quito anunció que no contará con parcialidad visitante ante Barcelona SC, también existirá otra medida preventiva. Los albos tendrán derecho de admisión para evitar infiltrados.



El no ceder entradas a los hinchas contrarios no será una disposición que baste para los dueños de casa. Estos también controlarán la vestimenta y las prendas identificativas en el Estadio Rodrigo Paz.



El objetivo de la nueva resolución es evitar cualquier acto de violencia o inconvenientes dentro de su reducto. Asimismo, la institución señaló en un comunicado que aquello también se da en función de cumplir con los lineamientos establecidos por la Policía Nacional.



Entre las disposiciones está el evitar cualquier tipo de distintivo que pueda ser vinculante a Barcelona SC en cualquier tipo de indumentaria, souvenir o accesoria. De igual manera, se prohibirá el color amarillo en todas estas opciones.



"No se permitirá el ingresar al estadio con prendas identificadas con el equipo visitante Barcelona S.C. así estas se encuentren bajo otra ropa, mochilas y/o carteras. Tampoco se permitirá el ingreso con prendas de color amarillo. Incluyendo camisetas de la selección ecuatoriana y/o prendas que se identifiquen con el FC Barcelona (España)", manifestó la 'U' en el documento.

¿Dónde ver?

Partido: Liga de Quito vs. Barcelona SC

Horario: 18:00

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Transmiten: GolTV y Star +

Visita nuestros portales: