Liga aplicará derecho de admisión en partido ante Barcelona

Jonatan Jesús Bauman, jugador de Barcelona SC. Foto: @BarcelonaSC

Redacción Bendito Fútbol (D)

Los albos de Liga de Quito tendrán derecho de admisión en su estadio, en el partido ante Barcelona el 15 de abril del 2023.

La dirigencia universitaria acogió una sugerencia de la Policía Nacional para jugar sin hinchada visitante. Pero no solo eso. Los dueños de casa también controlarán la vestimenta y las prendas en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Habrá derecho de admisión.



El objetivo de la nueva resolución es evitar cualquier acto de violencia o inconvenientes dentro de su reducto. Asimismo, la institución señaló en un comunicado que aquello también se da en función de cumplir con los lineamientos establecidos por la Policía Nacional.



Entre las disposiciones está el evitar cualquier tipo de distintivo que pueda ser vinculante a Barcelona en cualquier tipo de indumentaria, souvenir o accesoria. De igual manera, se prohibirá el color amarillo en todas estas opciones.



Dentro de lo planteado también se pretende evitar que se cuelen hinchas adversarios y no respeten lo impuesto. Quienes no acaten o busque infringir las directrices no podrán acceder al Rodrigo Paz Delgado.



"No se permitirá el ingresar al estadio con prendas identificadas con el equipo visitante Barcelona S.C. así estas se encuentren bajo otra ropa, mochilas y/o carteras. Tampoco se permitirá el ingreso con prendas de color amarillo. incluyendo camisetas de la selección ecuatoriana y/o prendas que se identifiquen con el FC Barcelona (España)", manifestó la 'U' en el documento.

Liga de Quito dio vuelta a la decisión

Para la fecha seis de la LigaPro, en un inicio, la afición de Barcelona podía ingresar hacia el Olímpico Atahualpa. Inclusive, Barcelona anunció que le serían cedidos 1 500 boletos.



Tras revisar con la Policía Nacional las medidas de seguridad, Liga de Quito dio vuelta a la decisión y señaló que no permitirá a los espectadores identificados con el 'Ídolo'. 50 hinchas que ya habían comprado su boleto para un vuelo chárter hacia la capital y al partido ingresarán como parte de la delegación del cuadro torero.



El estadio Rodrigo Paz Delgado se abrirá desde las 15:00 -tres horas antes del pitazo inicial- con el fin de evitar aglomeraciones, Allí se realizarán los controles donde se verificará que los asistentes cumplan con las normativas dispuestas.

Visita nuestros portales: