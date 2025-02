Leonardo Campana anotó su primer gol con el New England Revolution el lunes 3 de febrero. El delantero ecuatoriano llegó al club en 2025 tras una temporada con pocos minutos en el Inter Miami de Lionel Messi en la Major League Soccer (MLS).

Campana inició la pretemporada con el equipo de Boston y ha participado en los dos amistosos disputados hasta el momento, demostrando su capacidad goleadora y aportando también en la generación de juego.

El debut de Campana con el New England Revolution fue el sábado 25 de enero en un amistoso contra St. Louis City, el primer partido de pretemporada del club. El encuentro, disputado en el IMG Academy Soccer Stadium, terminó con una victoria 1-0. En esa ocasión, Campana asistió a Alhassan Yusuf tras recuperar el balón en el área rival.

