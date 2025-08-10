Leonardo Campana volvió a marcar con el New England Revolution. El delantero ecuatoriano fue protagonista en la victoria de su equipo por 2-0 ante el DC United, el sábado 9 de agosto, por la fecha 27 de la Major League Soccer (MLS).

Este es el quinto gol del ariete tricolor desde su llegada a inicios de año, cuando decidió dejar el Inter Miami de Lionel Messi y compañía para buscar más minutos y protagonismo.

Más noticias:

Un nuevo gol para Leonardo Campana

En un partido complicado para el New England, pese a dominar y controlar la posesión, el gol se hacía esperar.

Finalmente, pasados los 60 minutos, llegó la ansiada anotación: se juntaron el capitán y líder histórico de los Revs, Carles Gil, con el delantero ecuatoriano. Gil envió un centro preciso desde la banda derecha y Leonardo Campana, con gran anticipación, se elevó sobre su marcador y, con un impecable cabezazo, puso el 1-0.

🔔 Campanazo… GOOOL de @NERevolution.



Leonardo Campana 🇪🇨 anota de cabezazo tras una asistencia perfecta de Carles Gil 🇪🇸.



¡Asistencia histórica para Gil: rompió récord! pic.twitter.com/d7qI3jkfLl — MLS Español (@MLSes) August 10, 2025

A los 70 minutos, el propio Carles Gil se encargó de marcar el segundo tanto, sellando así la victoria para el conjunto de Massachusetts.

Fin de una mala racha

Con este triunfo, el New England Revolution rompió una racha negativa de nueve partidos sin ganar en la MLS (siete derrotas y dos empates). Su última victoria había sido el 1 de junio, más de dos meses atrás.

Actualmente, el equipo se ubica en el puesto 11 de la Conferencia Este con 28 puntos (7 victorias, 7 empates y 11 derrotas), aún lejos de los puestos de clasificación a playoffs, que por ahora cierra el Chicago Fire con 36 unidades.

La temporada de Campana

En su primera campaña con los Revs, Leonardo Campana no ha tenido una temporada del todo regular. De los 27 partidos posibles, ha jugado 18, varios de ellos perdidos por lesiones. Fue titular en 15 encuentros, sumando un total de 1.221 minutos.

En ese tiempo, ha marcado cinco goles (tres con la zurda, uno con la derecha y uno de cabeza), con un 77% de precisión en pases, 67% de éxito en regates y un 39% de duelos ganados.

Entrevista Luis Alfonso Chango