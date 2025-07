Leonardo Campana es uno de los pocos delanteros disponibles en la Selección de Ecuador para el Mundial 2026, aunque su rendimiento con la Tri ha sido intermitente en16 partidos sin anotar goles.

A pesar de ello, Leonardo Campana mantiene viva su ilusión de disputar la Copa del Mundo, esta vez bajo la dirección de Sebastián Beccacece, quien lo tiene en consideración. Sería su primera participación en un Mundial absoluto, luego de quedar fuera de la lista que llevó Gustavo Alfaro para Catar 2022.

Leonardo Campana apunta al Mundial 2026

Leonardo Campana sabe que su lugar en la nómina definitiva no está asegurado. Reconoce que todavía no ha dado ese salto esperado con la camiseta de la Tricolor. Pero lejos de ver eso como una barrera, lo asume como una motivación.

Campana observa con admiración y entusiasmo a sus compañeros de selección. Habla de ellos como un hincha más. Se deshace en elogios hacia Willian Pacho y Moisés Caicedo, a quien destaca no solo por su calidad, sino también por el liderazgo que ejerce dentro y fuera de la cancha.

El atacante también menciona a otros pilares como Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Gonzalo Plata y Hernán Galíndez, a quienes considera referentes dentro de esta generación.

Se hace eco de lo dicho recientemente por el ‘Niño Moi’, que sacudió a los futboleros del país: “¿Por qué no imaginarnos ser campeones del mundo?”. Una provocación que, lejos de sonar descabellada, le parece el punto de partida de algo trascendental.

Para el de Guayaquil, pensar en grande no es una locura. Es una necesidad. Y aunque algunos puedan tildarlo de iluso por imaginar a Ecuador levantando la Copa del Mundo, él está convencido de que todo empieza por creerlo. “Capaz nos pueden llamar locos, pero yo creo que la idea va a estar ahí”, aseguró.

Campana cambió de equipo para ir al Mundial

Leonardo Campana se encontraba cómodo en el Inter Miami. Su familia y amigos estaban cerca, pero en la cancha no sumaba los minutos necesarios para alcanzar el nivel competitivo que requiere un jugador para ser citado a su selección.

Sabía que debía salir de su zona de confort para enfocarse en su crecimiento deportivo. Por eso, dio el paso hacia New England Revolution, un club que le ofrecía minutos en cancha.

“Sabía que tenía que salir, que tenía que enfocarme en mí”, admite Campana, quien reconoce que el cambio no fue fácil, pero sí necesario. El delantero ecuatoriano quiere estar en la Copa del Mundo y sabe que solo lo logrará jugando. En New England encontró ese espacio competitivo que en el Inter Miami, rodeado de estrellas y con menos protagonismo, ya no tenía.

Aunque dos lesiones menores lo alejaron momentáneamente de las canchas, el optimismo sigue intacto, se siente preparado para volver, marcar goles y hacerse notar en la consideración del argentino Beccacece.

“Siempre he querido estar ahí, siempre he querido despuntar y dejar el nombre de mi país en alto”, afirma con convicción en entrevista publicada por Fox Sports.

