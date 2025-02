Leonardo Campana disputó su último partido de pretemporada con el New England Revolution este sábado 15 de febrero. Su equipo enfrentó al Hartford Athletic y logró una victoria por 2-0, con un gol del delantero ecuatoriano.

El atacante ha sido una de las figuras destacadas en la preparación de los ‘Revs’, ya que en partidos anteriores también aportó con goles y asistencias, mostrando su importancia en el esquema del equipo.

Con la pretemporada concluida, el conjunto de Boston ya pone su mirada en el debut de la Major League Soccer (MLS) 2025, que será el próximo sábado 22 de febrero contra el Nashville SC, en condición de visitante.

A los 40 minutos, en el Gillette Stadium, que será su nueva casa esta temporada, Campana abrió el marcador para el New England Revolution.

El ecuatoriano aprovechó un tiro de esquina para adelantarse en el primer palo y, con un gran gesto técnico, giró la cabeza para impactar el balón y cambiar su dirección, dejando sin opciones al arquero rival.

El segundo tanto del compromiso lo anotó Maxi Urruti en los minutos finales del encuentro, sellando la victoria del equipo dirigido por Caleb Porter.

45' | Up at the half 🙌 pic.twitter.com/ZMMaVM1ie9