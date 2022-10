Leonardo Campana y Jordy Alcívar compiten por el gol del año en la MLS

Los goles de los futbolistas ecuatorianos Jordy Alcivar y Leonardo Campana figuran entre los nominados a gol del año en la MLS.

Ambos jugadores llegaron a la primera división de Estados Unidos para la temporada de 2002. El volante Alcívar lo hizo desde Liga de Quito y el delantero Campana desde el Grasshopper de Suiza.



Alcívar desembarcó en el Charlotte FC y Campana en el Inter de Miami, los dos clubes pertenecientes a la Conferencia Este. En la campaña regular, que engloba a 14 equipos por llave, el primero quedó fuera de la zona de clasificación, pues terminó en novena posición y solo ingresan siete escuadras.



A diferencia de su compatriota, el exjugador de Barcelona Leonardo Campana sí pudo entrar a las llaves de definición. El conjunto de california finalizó en sexto lugar y deberá medirse ante el New York City en un partido único para avanzar.



Más allá del rendimiento colectivo que tuvo cada una de las instituciones que defienden, ambos jugadores marcaron goles que quedarán grabados en sus aficiones. Dentro de las nominaciones que recibieron compiten con otros 14 futbolistas.



En un video, la organización repasa las anotaciones que han sido tenidas en cuenta. A su vez, refiere a una encuesta donde se puede votar por el candidato favorito.

16 players but only 1 will be a winner. 👀



Vote now for the @ATT Goal of the Year: https://t.co/Zx01LCKti6 pic.twitter.com/jWLSd571e3