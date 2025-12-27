Kylian Mbappé volvió a dejar claro que la amistad con Achraf Hakimi va mucho más allá del fútbol.

La tarde del 26 de diciembre, el delantero del Real Madrid sorprendió a todos al aparecer en las gradas de la Copa Africana de Naciones, durante el partido entre Marruecos y Malí, para apoyar personalmente a su amigo y excompañero del París Saint-Germain.

La imagen de Mbappé, luciendo la camiseta número 2 de Hakimi mientras alentaba a la selección marroquí, rápidamente se volvió viral en redes sociales y medios internacionales.

Kylian Mbappé is at the AFCON to support Hakimi 🤩



He’s also wearing a Morocco shirt 🇲🇦❤️ pic.twitter.com/FloRCmGymR — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 26, 2025

Una amistad que nació en París y se hizo inseparable

La conexión entre ambos comenzó en la temporada 2021/2022, cuando Hakimi llegó al PSG con 23 años, la misma edad que Mbappé.

Desde el primer día hicieron clic, dentro de la cancha mostraron una química inmediata, y fuera de ella construyeron una de las amistades más sólidas del fútbol actual.

Su relación se fortaleció aún más durante el Mundial de Catar 2022. Tras la semifinal donde Francia eliminó a Marruecos, Mbappé celebró el pase a la final, pero también tuvo palabras de respeto y cariño para Hakimi, destacando el histórico logro marroquí como el primer país africano en llegar al Top 4 mundial.

Vacaciones, viajes y momentos compartidos

A lo largo de los años, ambos jugadores han compartido vacaciones, viajes y múltiples actividades juntos.

En enero de 2023, apenas semanas después del Mundial, fueron vistos recorriendo Nueva York, asistiendo a partidos de la NBA y paseando por la Quinta Avenida.

Cuando Mbappé anunció su salida del PSG hacia el Real Madrid, uno de los mensajes más emotivos lo publicó Hakimi.

“Gracias por todo, te voy a extrañar mi hermano. Te quiero“, escribió el que actualmente es el mejor lateral derecho del mundo.

Incluso en las últimas vacaciones de verano realizaron un viaje juntos a República Dominicana, donde disfrutaron de la gira musical de Bad Bunny.

