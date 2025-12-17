El Real Madrid clasificó con sufrimiento a los octavos de final de la Copa del Rey, tras vencer 3-2 al Talavera, equipo de la tercera división española, este miércoles 17 de diciembre.

El cuadro blanco, dirigido por Xabi Alonso, evitó un papelón gracias a un doblete de Kylian Mbappé y una atajada decisiva de Andriy Lunin en el tiempo añadido.

Mbappé, a un gol del récord de Cristiano Ronaldo

El francés, que incluso jugó sin haber entrenado el día anterior, anotó dos goles y quedó a un tanto de igualar el récord de 59 goles en un año natural, impuesto por Cristiano Ronaldo en 2013.

Mbappé tendrá un partido más este 2025, cuando reciba al Sevilla al Santiago Bernabéu, donde podría hacer historia.

Un partido más complicado de lo previsto

El Real Madrid dominó desde el inicio y generó 14 remates antes de abrir el marcador. El primer gol llegó mediante penal, tras una mano de Marcos Moreno que el árbitro Guillermo Cuadra Fernández sancionó sin posibilidad de VAR.

Mbappé transformó la pena máxima y cinco minutos después intervino en la jugada del 0-2, cuando su centro provocó un autogol del defensor Manuel Farrando en el cierre de la primera parte.

Aunque el marcador parecía encaminar la clasificación, el Madrid nunca encontró comodidad. Xabi Alonso mostró desde la alineación su intención de evitar sorpresas, recurriendo apenas a dos canteranos y reforzando con titulares desde el banquillo (Rodrygo, Bellingham y Tchouaméni).

El Talavera soñó con la hazaña

El equipo local no renunció al partido y aprovechó un descuido defensivo para descontar mediante Nahuel Arroyo al minuto 80.

El encuentro se tensó, pero Mbappé volvió a aparecer: su disparo desde fuera del área se le escapó de las manos al arquero Jaime González para el 1-3 en el minuto 88.

Sin embargo, el Talavera siguió insistiendo y encontró un premio inesperado, ya que Gonzalo Di Renzo marcó el 2-3 en el 91′ e Isaiah Navarro estuvo a centímetros de igualarlo en el 93′, pero Lunin salvó al Madrid con una intervención clave

El Real Madrid terminó pidiendo la hora y evitando la prórroga por muy poco

