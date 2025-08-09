¡La espera acabó! Después de casi un año exacto, Kevin Rodríguez volvió a convertir. El ecuatoriano anotó en la victoria de su equipo, Union Saint-Gilloise, como visitante contra el Gent por 3-2, este sábado 9 de agosto, en la tercera jornada de la Liga de Bélgica.

Rodríguez había marcado por última vez el 10 de agosto de 2024, también en un partido de la Belgian Pro League con Saint-Gilloise. En aquel encuentro, la ‘Rola’ abrió el marcador ante el Westerlo, pero finalmente su equipo perdió 4-3.

Desde entonces, el ariete ecuatoriano estuvo peleado con el gol, aportando solo una asistencia y acumulando más de 1 150 minutos de juego entre cinco competiciones con su club, sin poder anotar.

Además, jugó ocho partidos con la Selección de Ecuador, sumando 250 minutos en ese periodo y donde tampoco pudo gritar gol.

Kevin Rodríguez aportó con un gol en la victoria

Kevin Rodríguez está teniendo un gran arranque de temporada 25/26 con el Union Saint-Gilloise. Tras la salida de Franjo Ivanović, el ecuatoriano se ha afianzado como titular en la delantera y ya suma su cuarto partido consecutivo desde el arranque.

El Saint-Gilloise abrió el marcador a los 27 minutos gracias a Fedde Leysen. Aunque ganaban, les costó controlar el partido, pero lograron mantener la ventaja al descanso.

En el segundo tiempo, nuevamente de pelota parada, en un córner y tras un cabezazo de Christian Burgess, el balón quedó en la línea para que Kevin Rodríguez, con potencia, conectara de cabeza y rompiera su sequía goleadora .

Finalmente, a los 73 minutos, Adem Zorgane anotó el tercero para tranquilidad del equipo. Minutos después, al 75′, salió ‘La Rola’ Rodríguez.

En el tramo final, Hyunlarion Goore y Maksin Paskotsi descontaron para el Gent, poniendo el marcador definitivo 3-2.

Van por la defensa del título

Con esta victoria, el vigente campeón de Bélgica, Union Saint-Gilloise, se mantiene en lo más alto de la tabla, invicto y con siete puntos.

Sin embargo, podrían perder el liderato al finalizar la jornada si Anderlecht, equipo donde juega otro ecuatoriano, Nilson Angulo, gana, pues sumaría nueve unidades.

