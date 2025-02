Kevin Rodríguez sufrió una grave lesión durante el partido entre Union Saint-Gilloise y Ajax, disputado el jueves 20 de febrero, por los playoffs de la UEFA Europa League. A pesar de la victoria 2-1 como visitante, el equipo belga quedó eliminado por un global de 3-2.

La jugada en la que el ecuatoriano se lesionó generó gran polémica. En los minutos finales, el arquero del Ajax impactó con fuerza a Rodríguez dentro del área, lo que dejó al delantero ensangrentado en el suelo.

Sin embargo, el árbitro no sancionó penal, a pesar de la evidente infracción y el golpe en el rostro del atacante. De haberse señalado la falta, Union Saint-Gilloise habría tenido la oportunidad de igualar la serie y avanzar de ronda.

Este viernes 21 de febrero, el Union Saint-Gilloise confirmó que Kevin Rodríguez sufrió una fractura de nariz a raíz del fuerte impacto.

“Deseamos una pronta recuperación a nuestro atacante“, escribió el club en un comunicado acompañado de imágenes del jugador con el rostro ensangrentado durante el partido.

Rodríguez también mostró su descontento por la decisión arbitral. Tras el encuentro, publicó una historia en Instagram, donde exhibió su rostro hinchado, con manchas de sangre en el camerino, su uniforme y una toalla. Junto a la imagen escribió: “Ni lo revisó…”, en referencia a la falta de revisión del VAR sobre la jugada.

Por el momento, se desconoce cuánto tiempo estará fuera de las canchas o si podrá seguir jugando con una máscara protectora, como lo hizo Kylian Mbappé en la Eurocopa 2024 tras una lesión similar.

