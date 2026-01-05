Kevin Rodríguez en la mira del Como, el equipo revelación de la Serie A de Italia

Kevin Rodríguez sigue siendo uno de los nombres más atractivos del mercado europeo. El delantero ecuatoriano, figura del Union Saint-Gilloise, vive su mejor temporada en el fútbol del ‘Viejo Continente’ y ha despertado el interés de clubes de toda Europa y Sudamérica.

El último equipo en sumarse a la puja es el Como 1907, revelación de la Serie A italiana.

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El Como se fija en Kevin Rodríguez

La información fue divulgada por el periodista italiano Nicolò Schira, especialista en mercado de fichajes.

Según su reporte, el Como está monitoreando de cerca la situación del delantero ecuatoriano, evaluando la posibilidad de realizar una oferta en enero.

El Como 1907, dirigido por Cesc Fàbregas, se ha convertido en uno de los equipos más llamativos de Italia.

El exfutbolista español asumió en el tramo final de la temporada 2023/24 y logró el ascenso a la Serie A en su primera experiencia como entrenador principal.

En su primera temporada completa, Fàbregas posicionó al club en mitad de tabla jugando con identidad y potenciando jóvenes talentos como Nico Paz.

En la campaña actual, el Como es una de las sorpresas del torneo. Marcha séptimo con 30 puntos, con opciones reales de pelear por puestos europeos si consigue un triunfo este 6 de enero ante el Pisa.

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El mejor momento de Rodríguez en Europa

Kevin Rodríguez atraviesa su año más productivo desde que emigró al fútbol europeo.

Con el Union Saint-Gilloise suma varios goles y se ha convertido en una pieza clave en el ataque del vigente campeón de Bélgica, lo que ha despertado un interés masivo en el mercado.

En la 2025/26 acumula:

28 partidos entre Champions League, liga belga, Copa y Supercopa

entre Champions League, liga belga, Copa y Supercopa 19 titularidades

Más de 1.700 minutos disputados

10 goles (7 en liga, 3 en copa)

(7 en liga, 3 en copa) 3 asistencias

Una participación de gol cada 133 minutos

Otros clubes que quieren a Kevin Rodríguez

El Como no está solo en la carrera. La lista de interesados sigue creciendo y la encabeza el periodista Ekrem Konur, quien reveló acercamientos de equipos de Sudamérica y Europa.

Según Konur, Boca Juniors y River Plate han preguntado por la situación del atacante, lo que abre la posibilidad de un duelo de mercado entre los dos clubes más grandes de Argentina.

Pero no son los únicos, ya que en Sudamerica también está el interés de Palmeiras y Atlético Mineiro, dos de los proyectos más fuertes del continente.

En Europa, Olympiakos de Grecia, Torino, Fiorentina y Bologna (Italia) han mostrado interés. Además, el FC Porto, conocido por potenciar talento sudamericano, lo tiene en su agenda.

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