El delantero ecuatoriano Kevin Rodríguez debutó en la Champions League, este martes 16 de septiembre de 2025, como titular en la victoria del Union Saint-Gilloise 3-1 sobre el PSV Eindhoven.

El ecuatoriano pasó en pocos años de la Serie B de Ecuador a la élite europea.

El partido, disputado en el Philips Stadion de Países Bajos, marcó una noche importante para el futbolista tricolor.

A sus 25 años, Rodríguez vivió un estreno soñado en el torneo de clubes más prestigioso del mundo.

No solo sumó sus primeros minutos en Champions League, sino que además aportó una asistencia clave en el tercer gol del equipo belga, dirigido por Sébastien Pocognoli.

El atacante ecuatoriano fue una constante amenaza para la defensa del PSV. En el minuto 76, ganó un cabezazo en el primer palo tras un tiro de esquina y habilitó al argentino Kevin Mac Allister, quien marcó el tercer tanto del Union SG de forma acrobática.

Los otros goles fueron obra de Promise David (9’) y Anouar Ait El Hadj (38’).

Kevin Rodríguez jugó los 90 minutos y fue uno de los más destacados en la cancha.

De la Serie B de Ecuador a la élite europea

Lo que hace aún más especial este debut en la Champions League es la inspiradora historia de Kevin Rodríguez.

En 2022 jugaba en la Serie B del fútbol ecuatoriano con el Imbabura. Ese año, su equipo sorprendió al eliminar a Liga de Quito en la Copa Ecuador, y el joven delantero empezó a hacerse notar en el panorama nacional.

Siendo jugador del Imbabura debutó en la Selección de Ecuador y fue parte de la Tri en el Mundial de Qatar 2022.

Su proyección lo llevó a fichar por Independiente del Valle y luego dio el salto a Europa.

En 2023, Rodríguez firmó con el Union Saint-Gilloise de Bélgica. Tras un periodo de adaptación al exigente ritmo del fútbol europeo, logró consolidarse como titular en la temporada 2025/26. Hoy es el goleador del actual campeón belga, con cuatro tantos en la liga local.