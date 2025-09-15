Kevin Rodríguez escribirá este martes 16 de septiembre un nuevo capítulo en su sorprendente carrera, cuando debute en la Champions League con el Union Saint-Gilloise de Bélgica.

El delantero ecuatoriano se unirá así a la selecta lista de compatriotas que han disputado el torneo más prestigioso de clubes en Europa, coronando un ascenso deportivo pocas veces visto.

Más noticias:

De la Segunda Categoría al Mundial de Catar

En 2021, Rodríguez era figura en Imbabura SC, pero no en la Serie A ni en la B, sino en la Segunda Categoría, el tercer nivel del fútbol ecuatoriano. Con sus goles ayudó al equipo de Ibarra a lograr el ascenso a la Serie B y pronto comenzó a llamar la atención a nivel nacional.

Su gran vitrina llegó en la Copa Ecuador 2022, donde brilló con actuaciones memorables, incluida la eliminación de Liga de Quito en octavos de final con uno de los mejores goles del torneo.

Ese desempeño lo catapultó hasta la Selección de Ecuador, cuando el entonces DT Gustavo Alfaro lo incluyó de manera sorpresiva en la lista para el Mundial de Catar 2022. Contra todo pronóstico, la ‘Rola’ jugó dos partidos en la cita mundialista.

Paso por Independiente del Valle y salto a Europa

En 2023, Kevin Rodríguez firmó con Independiente del Valle. Con el cuadro de Sangolquí conquistó la Supercopa Ecuador y la Recopa Sudamericana, antes de dar un nuevo salto en su carrera: fichó por el Union Saint-Gilloise de Bélgica en un contrato hasta 2027.

En su primera etapa alternó titularidades con suplencias, adaptándose al exigente fútbol europeo. Sin embargo, para la temporada 2025/26 está viviendo su mejor momento.

Es goleador del actual campeón belga, con cuatro tantos en ocho partidos, y una de las piezas clave del equipo. En total, acumula 73 partidos, nueve goles y títulos en todas las competiciones domésticas de Bélgica: Liga, Copa y Supercopa.

Giger goes round the outside 🌪️

La Rola finishes the job 🫡 pic.twitter.com/aCgTWcgD1G — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) September 15, 2025

El sueño de la Champions League

Tras debutar en la Europa League la temporada pasada, Rodríguez vivirá ahora su estreno en la Champions League.

Su primera aparición será este martes 16 de septiembre, a las 11:45 (hora Ecuador), frente al PSV Eindhoven en el Philips Stadion.

El Union Saint-Gilloise comparte grupo con rivales de peso como Newcastle, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Galatasaray, Olympique de Marsella, Bayern Múnich y Atalanta.

