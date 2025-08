Este jueves 31 de julio de 2025, Kendry Páez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Racing de Estrasburgo, club que milita en la Ligue 1 de Francia, con un grupo de jóvenes jugadores que buscan ganar minutos en la élite del fútbol europeo.

En el video oficial de su presentación en el Racing de Estrasburgo, Kendry Páez narró el video colgado en redes sociales y se animó a hablar sus primeras palabras en francés, parte de su adaptación fuera de las canchas a la exigencia del fútbol moderno.

Durante su presentación oficial, Kendry Páez dejó un mensaje cargado de simbolismo y madurez, dando el puntapié inicial a su carrera en su nuevo club, el tercero de su corta carrera, luego de Independiente del Valle y Chelsea, aunque en este no suma minutos.

“Sobre el agua todo se siente diferente. Hay que leer los movimientos, encontrar los espacios adecuados y generar el impulso en el momento justo. Aquí en Alsacia sentí un nosotros que avanza unido como una tripulación que conoce su rumbo y que permite a cada uno expresar lo mejor de sí mismo”, expresó.

El mediocampista, que es internacional absoluto con Ecuador, mostró entusiasmo por sumarse al equipo francés: “Vengo para crear, inspirar y encontrar la apertura con ligereza, pero siempre con propósito. Je m’appelle (Mi nombre es) Kendrick Paez et je suis strasbourgeois (y yo soy de Estrasburgo)”, agregó.

En ese equipo, Páez compartirá camerino con varios jugadores que también están dando sus primeros pasos. Entre los más destacados están Mike Penders (20 años), Ishé Samuels-Smith (19 años) y Mathis Amougou (19 años), todos adquiridos por el Chelsea.

Además, el ecuatoriano tendrá a tres compañeros sudamericanos con quienes compartirá idioma y referencias futbolísticas. Se trata del colombiano Óscar Perea (19), extremo veloz que llegó desde Atlético Nacional, y de los argentinos Valentín Barco (21) y Joaquín Panicheli (22), ambos propiedad del Brighton.

Uno de sus compañeros será Rayane Messi Tanfouri, que es uno de los nombres que más está llamando la atención en el fútbol francés, no solo por su talento, sino por su apellido.

El joven extremo de 18 años ha comenzado a abrirse paso como una de las grandes promesas del fútbol europeo. Su irrupción ha sido tan sorpresiva como su nombre, que muchos se preguntan si es familiar del astro argentino, pero la respuesta es no.

A pesar de compartir apellido, Rayane Messi no tiene ningún vínculo familiar con Lionel Messi. Nació en Sèvres, Francia, y tiene raíces camerunesas, sudanesas y tunecinas. Se formó en clubes como FC Chaville y Versailles, y luego pasó al Dijon FCO, donde debutó como profesional en abril de 2024.

“Con solo 16 años, se convirtió en el goleador más joven de la historia del Dijon”, destacó Transfermarkt en una nota de análisis sobre su perfil.

Su fichaje por el Racing de Estrasburgo en 2024 lo colocó en un entorno ideal para continuar su crecimiento, dentro de un club que apuesta por la formación de jóvenes talentos.

Dentro del campo, Rayane Messi destaca por su rapidez, dribbling y capacidad de desequilibrio. Ha jugado con las selecciones juveniles de Francia y fue protagonista en la clasificación al Europeo Sub-17, donde anotó un doblete clave frente a Inglaterra.

