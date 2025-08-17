Kendry Páez debutó oficialmente en Europa este 17 de agosto de 2025, durante el partido entre Racing Club de Estrasburgo y Metz, por la primera jornada de la Ligue 1 francesa.

El encuentro, disputado en el Stade Saint-Symphorien, terminó 1-0 a favor del Estrasburgo.

Kendry Páez debuta en Europa

El mediocampista ecuatoriano ingresó al minuto 80, en reemplazo de Samuel Amo-Ameyaw.

Con el tricolor en cancha, el equipo visitante logró el gol de la victoria apenas seis minutos después, gracias a una anotación de Joaquín Panichelli.

Este resultado marcó el inicio positivo del Estrasburgo en la temporada 2025/26 y coincidió con el esperado estreno del ecuatoriano en un partido oficial en Europa.

Páez, de 18 años, ya había tenido minutos en un amistoso de pretemporada ante el Mainz 05, disputado el 9 de agosto en Alemania, pero este fue su primer encuentro oficial desde que fue cedido al club francés por el Chelsea. Mantiene el dorsal 16, el mismo que usó en Independiente del Valle y en sus primeras presentaciones con la selección ecuatoriana.

El jugador guayaquileño llegó al Estrasburgo en condición de préstamo el 31 de julio de 2025, con un contrato vigente en el Chelsea hasta 2033. Su cesión busca darle continuidad y adaptación al fútbol europeo durante una temporada completa en Francia.

Kendry Páez se incorporó al club tras participar como invitado del Chelsea en el Mundial de Clubes. Luego de sumarse a la pretemporada el 5 de agosto, fue ganando minutos progresivamente. Su evolución será seguida de cerca tanto por el club inglés como por la selección ecuatoriana, que lo proyecta como una pieza clave rumbo al Mundial 2026.