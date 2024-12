Kendry Páez fue una de las figuras de Independiente del Valle en el primer semestre de 2024. Aunque tuvo un bajón futbolístico en el último tramo del año, nadie niega la calidad del joven ecuatoriano.

El jugador de 17 años no solo es reconocido en su país, sino también a nivel internacional. Páez integra un prestigioso listado del Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES).

El CIES publicó este jueves 26 de diciembre un ranking con los mejores volantes interiores del mundo, y Kendry Páez, la gran ‘joya’ del fútbol ecuatoriano, figura en la posición número uno, por encima de grandes figuras.

Páez es el mejor calificado con 83,2 puntos sobre 100, superando a la estrella juvenil del Manchester United, Kobbie Mainoo, con 83 puntos, y a Claudio Echeverri, de River Plate, con 82,8 puntos.

El jugador de Independiente del Valle ya lleva un par de años siendo uno de los mejores prospectos del mundo y de Sudamérica, a la altura de Endrick, Estevao y compañía.

Top U2⃣1⃣ infiltrating midfielders 🌏 as per @CIES_Football Index powered by @Wyscout 🤝

🥇 #KendryPaez 🇪🇨 83.2 out of 💯

🥈 #KobbieMainoo 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 83.0

🥉 #ClaudioEcheverri 🇦🇷 82.8

Top 2⃣0⃣ for 20 categories in this scouting report 👉 https://t.co/Q4qSZZp17A pic.twitter.com/QhjoQJ0k2S