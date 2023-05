Así se jugará la fecha 10 del campeonato ecuatoriano de fútbol

Independiente del Valle festeja el gol ante Corinthians, por la Copa Libertadores. Foto: IDV

Independiente del Valle llega a la fecha 10 del campeonato ecuatoriano como líder, pero con la presión de Barcelona como escolta. La LigaPro definió los horarios de los partidos.

Para esta jornada, se confirmó que seis de los ochos partidos tendrán la asistencia del VAR (sistema de videoarbitraje). En esta instancia, los clubes quieren evitar cualquier riesgo, para defender sus resultados y seguir en la pelea de sus objetivos.



El Nacional vs. Orense, Aucas vs. Gualaceo, Libertad FC vs. Barcelona SC, Delfín vs. Universidad Católica, Independiente del Valle vs. Guayaquil City y Emelec vs. Liga de Quito, son los encuentros que contarán con VAR.



En el Deportivo Cuenca vs. Mushuc Runa y el Técnico Universitario vs. Cumbayá no habrá VAR.



Independiente del Valle es el líder del torneo con 22 puntos, mientras que Barcelona es segundo con 19 puntos. Los guayaquileños solo podrán superar a los rayados en caso de ganar su partido y que Guayaquil City sorprenda a los punteros en Chillo Jijón.

Décima fecha

Viernes 12 de mayo

Partido: Deportivo Cuenca vs. Mushuc Runa

Hora: 19:00

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar

Árbitro: Gorky Araujo

Transmiten: GolTV / Star+​

Sábado 13 de mayo

Partido: El Nacional vs. Orense

Hora: 13:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Árbitro: Robert Cabrera

VAR: Luis Quiroz

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Aucas vs. Gualaceo

Hora: 15:30

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Árbitro: Yerson Zambrano

VAR: Carlos Bayas

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Libertad vs. Barcelona SC

Hora: 18:00

Estadio: Reina del Cisne

Árbitro: Roberto Sánchez

VAR: Roddy Zambrano

Transmiten: GolTV / Star+​

Domingo 14 de mayo

Partido: Delfín vs. Universidad Católica

Hora: 13:00

Estadio: Jocay

Árbitro: Mario Romero

VAR: Diego Lara

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Independiente del Valle vs. Guayaquil City

Hora: 15:30

Estadio: Banco Guayaquil

Árbitro: René Marín

VAR: Guillermo Guerrero

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Emelec vs. Liga de Quito

Hora: 18:00

Estadio: George Capwell

Árbitro: Juan Carlos Andrade

VAR: Jefferson Macías

Transmiten: GolTV / Star+​

Lunes 15 de mayo

Partido: Técnico Universitario vs. Cumbayá

Hora: 19:00

Estadio: Bellavista

Árbitro: Oswaldo Contreras

Transmiten: GolTV / Star+

