En 26 fechas del campeonato nacional de fútbol de Ecuador, la disciplina volvió a ser un factor que movió la aguja de resultados y ausencias. 14 son los jugadores que más veces fueron amonestados con tarjeta amarilla y roja.

Estos 14 jugadores se han caracterizado por el juego fuerte en la defensa y la mitad de la cancha. Eso ha hecho que convivan entre acumulación de tarjetas, expulsiones y suspensiones que los han alejado del rol titular en más de una ocasión.

Las tarjetas condicionan a sus equipos

El ecuatoriano Carlos Gruezo (Liga de Quito) y el argentino Nahuel Gallardo (Delfín) son los jugadores con más tarjetas amarillas en las 26 fechas. En el caso de Gruezo, la acumulación le costó dos partidos fuera (180 minutos) en los que no pudo aportar.

Con nueve amarillas aparecen los ecuatorianos Jhon Ontaneda (Aucas) y José Luis Cazares (Macará).

Con ocho figuran cinco nombres: los ecuatorianos Beder Caicedo (Orense), Mateo Ortiz (Manta) y Renny Jaramillo (Aucas); el uruguayo Bryan Bentaberry (Mushuc Runa) y el ecuatoriano–panameño Janpol Morales (Macará). Todos se perdieron un partido por suspensión.

El líder en expulsiones es Joao Quiñonez. En apenas 14 fechas con Emelec vio tres rojas. La primera fue ante Manta en el Capwell; la segunda, dos fechas después, frente a Técnico Universitario (también en casa); la tercera, ante El Nacional en el Gonzalo Pozo, con roja directa a los 10 minutos. Hoy se encuentra sin equipo.

Con dos expulsiones aparecen Anthony Bedoya (El Nacional), Bryan Bentaberry (Mushuc Runa), Nahuel Gallardo (Delfín), Édison Carcelén y Marlón Medranda (Técnico Universitario), y Richard Mina (Liga de Quito).

Mina, a sus dos expulsiones en seis juegos del campeonato nacional, le suma una más en la vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores ante Botafogo, todas en un lapso de cinco semanas.

Claves desde la psicología del deporte

El fútbol no solo se juega con los pies; también se gana o se pierde desde la mente. Así lo explica el psicólogo e investigador en ciencias cognitivas Bradley Busch, autor del estudio El sorprendente impacto de las tarjetas rojas en los futbolistas, quien aporta claves para entender cómo las emociones y la claridad de roles pueden marcar la diferencia.

Para Busch, la planificación física y mental previa es esencial. Un jugador que conoce su función dentro del equipo mantiene la calma y reduce el riesgo de tomar decisiones impulsivas. Por el contrario, cuando el rol no está bien definido, la ansiedad aumenta y la autoconfianza cae, abriendo la puerta a faltas innecesarias o entradas que terminan en expulsiones.

Otro aspecto es la motivación. Una roja propia o de un compañero puede encender al equipo, pero Busch advierte que un exceso de activación empeora la toma de decisiones. La intensidad debe ir acompañada de control emocional para evitar que la adrenalina lleve a cometer errores aún más costosos.

Finalmente, el enfoque es clave. Pensar en la expulsión o en sus consecuencias genera estrés, y eso reduce el rendimiento. Redirigir la atención hacia tareas concretas —mantener la posición, cerrar espacios, ajustar tiempos de presión— ayuda a mantener la estabilidad mental y táctica.

Los números muestran la magnitud del impacto. Según los datos recopilados por Busch de la temporada 2018-19 de la Premier League, los equipos que pierden a un jugador caen en el 59% de los casos; apenas ganan el 23% y empatan el 18%.

En un torneo tan ajustado como el ecuatoriano, donde cada punto pesa, estas lecciones no deben ser solo teoría. Son la diferencia entre competir hasta el final o perder terreno por la indisciplina y las emociones mal gestionadas de sus jugadores.

Cuadro de amonestaciones y expulsiones

JUGADOR EQUIPO TARJETAS AMARILLAS TARJETAS ROJAS Nahuel Gallardo Delfín 10 2 Carlos Gruezo Liga de Quito 10 Jhon Ontaneda Aucas 9 José Luis Cazares Macará 9 Bryan Bentaberry Mushuc Runa 8 2 Mateo Ortiz Manta 8 Renny Jaramillo Aucas 8 Beder Caicedo Orense 8 Janpol Morales Macará 8 Joao Quiñonez Emelec 3 Anthony Bedoya El Nacional 2 Édison Carcelén Técnico Universitario 2 Marlón Medranda Técnico Universitario 2 Richard Mina Liga de Quito 2

