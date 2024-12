En la temporada 2024, Liga de Quito dio espacio a varios talentos jóvenes en el primer equipo. Uno de ellos fue Daniel de la Cruz, hijo del histórico jugador ecuatoriano Ulises de la Cruz, quien tuvo un desempeño notable.

De la Cruz, lateral derecho, ha sido reconocido por el Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES) como uno de los mejores prospectos sub-21 en su posición a nivel mundial.

El CIES publicó este martes 24 de diciembre un ranking con los mejores laterales derechos sub-21 del mundo, donde Daniel de la Cruz figura en la cuarta posición con 73,1 puntos, siendo el único ecuatoriano en la lista.

Los tres primeros lugares los ocupan el noruego Oliver Braude con 76,4 puntos, el croata Šimun Hrgović y el español del FC Barcelona Héctor Fort.

Además, De la Cruz se destaca como el mejor lateral latinoamericano en el listado. El siguiente en la clasificación es el uruguayo Lucas Agazzi, quien aparece en la séptima posición con 72,8 puntos.

