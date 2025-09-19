La Copa de Rusia dejó este 17 de septiembre una de las postales más llamativas del fútbol en el duelo entre Zenit de San Petersburgo y Akhmat Grozny, correspondiente a la cuarta jornada del grupo A.

Lo que parecía ser un partido más del calendario terminó convirtiéndose en un episodio que rápidamente dio la vuelta al mundo.

El protagonista fue Nader Ghandri, defensor tunecino del Akhmat, que pasó en apenas unos minutos de héroe a villano y de nuevo a figura central de un momento cómico.

Primero anotó el gol que mantenía con vida a su equipo, pero poco después fue expulsado tras una dura entrada.

Visiblemente molesto, Ghandri abandonó el campo y, en un gesto de gratitud hacia la hinchada, se quitó la camiseta y se la regaló a un aficionado que lo había alentado todo el encuentro.

La escena fue celebrada por las gradas y parecía el cierre de una noche caótica para el defensor.

El VAR cambió la historia

Sin embargo, la tecnología entró en acción. El árbitro principal fue advertido por el VAR para revisar la jugada que había provocado la tarjeta roja.

Tras observar las imágenes, el juez determinó que la falta no merecía la expulsión y anuló la sanción, habilitando al jugador para regresar al terreno de juego.

El problema era que Ghandri ya no tenía su camiseta. El futbolista tuvo que acercarse al sector de la tribuna donde había dejado su recuerdo y pedirle de vuelta la prenda al aficionado. El curioso intercambio, entre risas y aplausos.

Con la camiseta nuevamente en su poder, el tunecino volvió al césped para completar un partido que ya había entrado en la historia por lo insólito de la situación.

Reacciones tras el partido

Lejos de enojarse, Ghandri tomó el episodio con humor. Más tarde compartió en sus redes sociales el video del momento acompañado de emojis de risa, dejando en claro que él mismo se divirtió con lo ocurrido.

El hincha tampoco se quedó con las manos vacías. Al finalizar el encuentro, el jugador esta vez sí le regaló su camiseta, además de posar con él para una fotografía.

