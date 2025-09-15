El Clásico del Astillero entre Barcelona SC y Emelec, que se jugó el domingo 14 de septiembre, no solo dejó la contundente goleada del ‘Ídolo’ por 0-4 en el estadio George Capwell, sino también serios incidentes en las gradas y una polémica que se trasladó fuera de la cancha.

Durante el partido, el arquero Ignacio de Arruabarrena fue blanco de proyectiles —botellas, rollos de papel y pirotecnia— lanzados desde la localidad donde se ubicaba la hinchada de Emelec. El encuentro se vio interrumpido en varias ocasiones, una por un apagón en las luminarias y otras por los disturbios y el accionar de los aficionados.

Las declaraciones de Arruabarrena

Un día después del partido, el arquero uruguayo Ignacio de Arruabarrena se pronunció en su cuenta de X, donde criticó duramente tanto los incidentes en el estadio como a algunos periodistas que, según él, minimizaron lo ocurrido e incluso lo acusaron de “teatrero”.

“Increíble. Llovían botellas de vidrio, pirotecnia, rollos de papel desde el primer tiempo y nunca se paró el partido. Estamos tan mal acostumbrados que se piensa que yo quería sacar ventaja. Esta gente ‘periodista’ lo único que hace es fomentar odio y violencia”, escribió.

El portero enfatizó que nunca se protegió la integridad de quienes estaban en el campo.

“Esas botellas podían haber golpeado a fotógrafos, recoge pelotas, periodistas, a mí o a cualquier jugador. Desde la cabina es fácil hablar, pero en la cancha es otra cosa”.

Arruabarrena lamentó que se normalicen este tipo de situaciones: “Comentarios como ‘acá es siempre así, no seas cagón’, no pueden ser aceptados. Cuando está en juego la integridad física, todos debemos solidarizarnos. Ojalá se marque un precedente para que esto no vuelva a pasar”.

Increíble. Llovían petacas de vidrio, pirotecnia. Los rollos de papel paso desde el primer tiempo y nunca paré el partido por eso. Estamos tan mal acostumbrados que se piensa que yo quería “sacar ventaja”. Está gente “periodista” lo único que hace es fomentar el odio y violencia https://t.co/QiK2DWx9FI — Ignacio (@IdeA103) September 15, 2025

La polémica con la prensa

Las críticas de Arruabarrena apuntaron a comentarios emitidos en la transmisión oficial del partido. Durante el encuentro, dos comunicadores se refirieron con tono irónico al arquero de Barcelona SC, restando importancia a los proyectiles que caían cerca de su posición.

“Y el arquero de Barcelona que está defendiendo, pobrecita la ‘niña’, el niño perdón, víctima de esos rollos de papel…”, mencionó el periodista Duval Zedeño.

“Qué mediocridad, vas ganando 3-0 y te pones con esa tontería. Yo hasta me río si me lanzan una botella. Una lástima, no es así como se debe jugar un partido de fútbol”, agregó.

