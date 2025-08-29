Ibai Llanos, uno de los streamers más influyentes del mundo hispanohablante, dio un nuevo paso en su faceta deportiva con la creación de Ronin FC, su primer club de fútbol 11.

Tras su incursión en los esports con KOI y en la Kings League con Porcinos FC, ahora se ha planteado un reto mayor: llevar a su equipo desde las categorías más bajas del fútbol español hasta la élite.

El equipo competirá desde la Cuarta Catalana, una liga de carácter amateur, y para llegar a la Primera División deberá encadenar hasta nueve ascensos consecutivos, pasando por todas las divisiones regionales y nacionales del fútbol español.

Josimar Quintero jugará en Ronin FC

Una de las primeras sorpresas de este proyecto es la inclusión del ecuatoriano Josimar Quintero. El mediocampista de 28 años se formó en La Masía del FC Barcelona.

El volante fue confirmado por el propio Ibai, quien reveló que ya disputó un partido con el equipo el pasado sábado 23 de agosto, y que su fichaje será oficial en los próximos días.

Aunque aún no aparece en los canales oficiales de Ronin FC, una cuenta especializada en el club, avalada por el propio Ibai, adelantó la noticia.

La carrera de Josimar Quintero

Quintero se formó en el Chelsea juvenil, donde conquistó la UEFA Youth League. Posteriormente pasó por equipos como Betis B, Espanyol B, Lleida, Rostov (Rusia) y Real Monarchs (EE. UU.).

Su último club fue el Gudja United FC de la primera división de Malta. Actualmente, se encuentra libre desde julio de 2024, lo que le permitió sumarse al proyecto de Ibai.

Ronin FC y su principal objetivo

El objetivo de Ibai Llanos con Ronin FC es escalar desde la última división del fútbol español hasta la élite, en un camino que podría tardar varios años.

Por ahora, el club iniciará su recorrido en la Cuarta Catalana, con la ilusión de convertir a un equipo de barrio en un proyecto histórico dentro del deporte profesional.

